Incendiu uriaș la marginea Bucureștiului. Flăcările s-au apropiat de case, oamenii au făcut atacuri de panică

Un incendiu masiv a cuprins 300 de hectare de vegetație și a fost întețit de caniculă și vânt. Mai mult, flăcările s-au extins rapid și exista riscul să ajungă și la casele din apropiere. În fața dezastrului, două persoane au suferit atacuri de panică.

Alarma s-a dat în jurul orei 14:00. Peste 60 de pompieri, cu 13 autospeciale, au ajuns de urgență la fața locului. În primul rând, militarii au încercat să limiteze extinderea incendiului. Focul amenința să ajungă la casele din apropiere. Având în vedere pericolul, a fost emis inclusiv un mesaj RO-ALERT.

Cosmin Stan: ”În acest moment, au reușit să oprească înaintarea focului către cartierele de casă de aici din Bragadiru. Pericolul însă nu a fost eliminat complet pentru că focul se reaprinde din cauza căldurii și a vântului”.

Până să ajungă salvatorii, localnicii s-au mobilizat și au încercat să stingă ei vâlvătaia. Câțiva dintre ei au făcut șanțuri, cu tractoarele, ca să oprească înaintarea flăcărilor.

”Băieții cu tractoarele au făcut treabă, intrau în foc. Am stins noi cu găleți, ce am avut, am sărit noi aici, toți vecinii. Focul, până sus, nu știu, vreo 5 metri, de acolo a început și într-o jumătate de oră a ajuns aici, foarte rapid. Aici da, se reaprinde, uite, uite acolo, deja s-a reaprins. Bate și vântul, a ajutat mult și vântul”.

Norul de fum a redus vizibilitatea pe Centura Bucureștiului

”Cu ajutorul oamenilor, tractoarele, au fost niște oameni foarte ok și s-au activat din prima secundă și au reușit să izoleze puțin focul. Totuși și așa din cauza vânului s-a propagat foarte repede”.

Spaima a fost teribilă pentru două persoane care locuiesc în zonă. Oamenii au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Au fost ore în șir în care localnicii au urmărit cu sufletul la gură desfășurarea de forțe.

Cosmin Stan: ”Din cauza vântului focul se extinde rapid peste tot pe câmp, tocmai de aceea pompierii sunt nevoiți să-și schimbe locul de intervenție din minut în minut”.

Focul a fost stins cu puțin timp înainte de ora 19.

Slt. Ana Covașniuc, ISU București -Ilfov: ”Intervenția a fost una destul de dificilă din cauza suprafeței destul de mari pe care s-a desfășurat incendiul. Acesta s-a propagat pe 4 direcții. Suprafața totală afectată este de 300 hectare. Canicula este un element favorizant și care poate conduce la aprinderea vegetației uscate”.

Norul uriaș de fum a redus considerabil vizibilitatea pe Centura București, pe o porțiune de aproximativ un kilometru. Așa că, pentru câteva zeci de minute, traficul rutier a fost redirecționat prin localitatea Măgurele.

Dată publicare: 19-07-2023 08:14