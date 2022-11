Incendiu uriaș între Brașov și Poiana Brașov, cu flăcări de 10 metri. O casă cu arhitectură deosebită a ars ca un chibrit

O casă a fost înghiţită de flăcări violente, care amenințau să cuprindă și locuințele din apropiere.

Pompierii au stins repede focul, dar intervenția lor s-a prelungit până spre miezul nopții, deoarece a fost demolat scheletul construcţiei, care risca să se prăbuşească pe drum.

Clădirea, cu o arhitectură deosebită, era în stare avansată de degradare. Oamenii străzii obişnuiau să caute însă acolo adăpost.

Vecinii au fost cei care au dat alarma, în jurul orei 18.

Flavia Mihai, vecină: „Am văzut pe fereastră niște flăcări foarte mari, aproximativ cinci-10 metri. Primul instinct: sunat la 112, apoi ne-am gândit să conectăm un furtun, dar era peretele mult prea mare de flăcări și deja începeau să cadă din acoperiș.”

Construită din lemn, foarte veche și neîngrijită, casa a ars ca un chibrit.

Ciprian Sfreja, ISU Brașov: „Incendiul se manifestă generalizat, la întreaga construcţie. Intervenția a fost destul de dificilă, s-a lucrat la înălțime, dar am reușit să localizăm incendiul înainte să se exindă.”

După ce au stins flăcările, pompierii au demolat ce mai rămăsese din casă pentru că exista riscul ca scheletul ars al acoperișului și pereții să se prăbuşească.

Casa nu era locuită și nu mai era legată la reţeaua de curent electric şi la cea de gaze. Vecinii spun că proprietarul venea foarte rar, iar înăuntru obişnuiau să mai stea oameni ai străzii. Nu este exclus ca de la unul dintre ei să fi pornit focul, aşa cum s-a mai întâmplat de altfel.

Vecin: „Odată ieșea fum - intră boschetari acolo - și am chemat proprietarul și am băgat furtunul de la mine din garaj, cu apă, am stropit, dar revin mereu, nu ai ce să le faci”.

Pe toată durata intervenţiei pompierilor, care s-a întins pe mai bine de trei ore şi jumătate, circulația rutieră a fost oprită pe drumul dintre oraș și Poiana Brașov.

Șofer: „Noi vrem și am încercat să mergem pe acolo, dar e blocat de maşini. Singura variantă ar fi să mergem Râșnov, Brașov și apoi acasă...”

Cauza incendiului şi valoarea pagubelor urmează să fie stabilite în urma unei anchete.

