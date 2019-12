Incendiu puternic la Curtici. Activitatea polițiștilor de frontieră a fost îngreunată

Un incendiu violent a îngreunat azi-noapte activitatea în principalul punct feroviar de trecere a frontierei din vestul României.

O clădire cu două etaje aflată în apropiere de Gara Curtici din județul Arad, a fost înghițită de flăcări mari, întețite de vântul care bătea cu putere.

În imobil sunt birouri și locuințe pentru angajații CFR, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Flăcările puternice au semănat panică la doar câțiva pași de Gara Curtici - una dintre cele mai importante intrări pe calea ferată în România dinspre vestul Europei.

Focul a înghițit o clădire cu două etaje, care aparține CFR, unde sunt birouri și locuințe de serviciu pentru angajați.

Vălvătaia a distrus aproximativ 250 de metri pătrați din acoperiș, sub privirile oamenilor speriați de iadul dezlănțuit.

Femeie: „Mi-a dat telefon o vecină și mi-a zis ieși afară că ardem. Cineva a făcut foc și nu au curățat coșurile.”

Bărbat: „Erau flăcări mari, a bătut și vântul și a dus flacăra încoace, pușcă țiglă pe clădire. Mi-a fost frică că ia foc și clădirea noastră.”

Bărbat: „A venit vecinul repede repede că ardem am ieșit afară imediat și am văzut că ardea tare de tot noroc am avut că a bătut invers vântul și a dus tot. Spre gară tot dacă venea spre blocul nostru gata era.”

În momentul în care a izbucnit focul în imobil se aflau două persoane. Din fericire, au reușit să iasă afară și nu au fost rănite.

Maior George Pleșa, ISU Arad: „Intervenție dificilă datorită regimului de înălțime și datorită accesului greu a autospecialei de lucru salvare la înălțime. Vântul puternic de asemenea ne-a îngreunat intervenția și a mărit pericolul de propagare la clădirile învecinate.”

Anchetatorii urmează să stabilească de la ce a izbucnit focul.

Din cauza incendiului, preț de câteva ore, în zonă a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, iar activitatea polițiștilor de frontieră a fost îngreunată.