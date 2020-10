Incendiu într-un bloc din Maramureș. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

S-a instalat panica într-un bloc din Maramureș după ce un incendiu a izbucnit în apartamentul unei femei de 73 de ani.

Un fum gros a inundat casa scării, iar vecinii au simțit și un miros înțepător de gaz. În acel moment s-au mobilizat și au sunat la 112.

Scenele s-au derulat într-un apartament aflat la al doilea etaj al unui bloc din Baia Sprie. Proprietara, o femeie de 73 de ani care locuieşte singură, ar fi pornit hota din bucătărie, moment în care, din cauza unui scurtcircuit, au izbucnit flăcările. Vecinii spun că s-a simţit şi miros de gaz, însă fumul gros i-a scos din case.

Localnică: "Eu am sunat pentru că nimeni n-a ieşit să vadă despre ce e vorba şi eu am şi astm. Era în casă şi eu am scos-o. Peste tot a fost fum şi la dânsa a fost şi foc că e arsă pe față".

Localnic: "Un vecin e orb şi i-a intrat fum în casă şi i-a fost rău".

În scurt timp, în zonă au ajuns pompierii şi medicii.

Oana Alexa-Gonczi, purtător de cuvânt ISU Maramureș: "S-a intervenit cu 3 echipaje, iar în urma incendiului au rezultat 2 victime care au fost evaluate la faţa locului de către echipajele medicale".

Proprietara apartamentului afectat de foc şi vecinul acesteia, nevăzător, au fost transportaţi la Spitalul din Baia Mare. Sunt în stare stabilă, spun doctorii, dar vor mai rămâne internaţi.