Încă un urs a fost ucis de mașină pe o șosea din Mureș. "Drumul e exact pe fondul forestier"

Un nou accident în care un urs a fost omorât s-a petrecut luni seară, în judeţul Mureş, la doar 20 de km de locul în care, în ziua precedentă, un altul a agonizat 17 ore.

De această dată, animalul a ajuns pe şosea şi a sărit în faţa unei maşini. Şoferul nu a mai putut evita impactul, iar animalul a fost lovit din plin.

A mai avut puterea să se îndepărteze de şosea, însă, după câţiva metri, s-a prăbuşit la pământ, dându-şi ultima suflare.

Accidentul s-a petrecut pe drumul naţional 13, la ieşirea din localitatea Ghindari, judeţul Mureş. Şoferul implicat, care se afla la volanul unei dube, povesteşte că dintr-o dată, din partea dreaptă a şoselei, în faţa lui a apărut o ursoaică de aproximativ 250 de kilograme.

Șofer: "Am venit cu 50 la oră, dacă aveam viteză nu aşa arăta maşina… nu am avut viteză că ştiam că sunt probleme cu animalele în zonă, ploua venea maşină din contrasens, nu am putut face nimic. Era viu, a mai avut puterea să mai meargă câţiva metri."

Bărbat: "Este o aglomeraţie foarte mare al urşilor în zona noastră. Mai ales toamna, când vin la câmp, sunt foarte mulţi urşi şi accidente. Ursii se mişcă de pe fondurile de vânătoare, drumul e exact pe fondul forestier. Ursul nu sta în pădure se mai mişcă şi sunt accidentaţi".

La locul accidentului a fost chemat comitetul pentru situaţii de urgenţă, care ar fi intervenit în cazul în care animalul ar fi supravieţuit. Din păcate, ursoaica a mai mers câţiva metri şi s-a prăbuşit la pământ, iar medicii veterinari nu au putut decât să constate decesul.

Mircea Dusă, prefect Mureş: "În judeţ, am avut mai multe incidente. Urşii sunt prezenţi aproape zilnic, mai ales la lăsarea serii, în localităţi, în zone locuite. Am organizat mai multe comandamente şi am dispus măsuri de îndepărtare a urşilor din zonele locuite, cu mijloacele pe care le avem la dispoziţie".

Ursoaica a fost ridicată şi transportată la Direcţia Sanitar Veterinara pentru efectuarea necropsiei, iar autorităţile au luat decizia ca după efectuarea analizelor, trupul animalului să fie incinerat.