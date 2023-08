Încă o pană de curent la Spitalul Robănescu, fără ca Enel să facă nimic. Un incident similar a provocat explozia din iulie

Astfel, a intrat în funcţiune generatorul care a alimentat zona de spital, în această perioadă, fiind sistată partea care ţine de evaluări, de examinări care trebuiau tipărite şi înregistrarea pacienţilor în ambulator.

Dr. Andrada Mirea, directorul medical al Centrului ”Dr. Nicolae Robănescu”, a povestit, luni, pentru News.ro, ce s-a întâmplat după producerea acestei pene de curent.

“A fost o pană de curent începând cu ora 9.30 până la ora 11.20. Nu am avut furnizare de energie electrică în acest interval de timp. Am funcţionat pe generatorul spitalului. Această pană de curent nu a fost anunţată de către Enel anterior. Am aflat în momentul în care, la decuplarea de la transformator şi cuplarea cu generatorul, există un declic de câteva secunde când se cuplează cu generatorul şi atunci toate aparatele care sunt în funcţiune se închid.

Ideea este că aceste lucruri pot afecta aparatele din cadrul Centrului şi de aceea ne-ar plăcea cumva să fim anunţaţi când există asemenea pene de curent.

A fost astăzi, a fost şi săptămâna trecută, a fost şi acum două săptămâni, când a avut loc explozia. Se întâmplă destul de des, cel puţin săptămânal, de vrei trei-patru săptămâni ne tot lovim de aceste pene de curent neanunţate.

Având în vedere că generatorul alimentează doar partea de spital, a trebuit ca în ambulator tot ce ţine de hârtii, de evaluări şi de examinări care trebuiau printate, scrisori medicale şi înregistrare de pacienţi pe ambulator, aceste lucruri au fost sistate pentru această perioadă, între 9.30 şi 11.20”, a afirmat directorul medical al Centrului Robănescu.

O explozie a transformatorului după o pană de curent a provocat incendiul de pe 25 iulie, când 100 de copii au fost evacuați

Dr. Andrada Mirea a precizat că generatorul care a intrat în funcţiune după pana de curent nu este cel de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

“Este generatorul spitalului pe care îl aveam oricum dinainte de eveniment, pentru că există pene de curent frecvent şi orice spital trebuie să fie asigurat din două surse. Generatorul pe care l-am avut de la ISU a fost doar pe perioada cât am avut nevoie de alimentarea de la două surse de curent, practic să avem un backup.

El ne-a asigurat furnizarea cu energie electrică în toată perioada, până când firma Simco a reuşit să înlocuiască transformatorul ars cu un transformator provizoriu”, a explicat dr. Andrada Mirea.

Ea a menţionat că avaria în urma căreia a fost oprită furnizarea cu energie electrică este una importantă, după cum a informat Enel, şi că este posibil să mai fie asemenea întreruperi în cursul acestei zile, dar a precizat că Centrul este pregătit în cazul în care reapar asemenea probleme.

O explozie urmată de incendiu s-a produs, în 25 iulie, la un transformator din curtea Spitalului ”Nicolae Robănescu” din Bucureşti, iar pacienţii au fost evacuaţi. Este vorba despre copii şi de aparţinătorii lor, aproximativ 110 persoane.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 07-08-2023 13:17