Încă o femeie politician a devenit ținta amenințărilor. O poză trucată cu viceprimarul Brașovului a apărut pe internet

Încă o femeie politician a devenit ținta unor jigniri și amenințări. De această dată s-a întâmplat la Brașov, unde vicepreședintele tineretului liberal a postat o poză trucată a Flaviei Boghiu, viceprimarul orașului, în care aceasta avea un ochi vânăt.

Din comentariile care au curs nu au lipsit amenințările, iar Flavia Boghiu spune că se teme pentru siguranța ei. Acest incident vine la doar două zile după ce o consiliera USR din Mogoșoaia a fost îmbrâncită de doi colegi care i-au smuls telefonul.

Vicepreședintele PNL Brașov a postat pe pagina sa de socializare o fotografie trucată cu viceprimarul orașului. În imagine, Flavia Boghiu apare cu un ochiul vânăt, ca și cum ar fi fost lovită. Autorul postării a adăugat și textul „o prinde bine rozul peste tot”.

„Când am pus eu postarea alaltăieri, toată lumea s-a activat, a înnebunit internetul. Îmi reproșez că am făcut o glumă pe un subiect sensibil, mi s-a părut amuzant, a fost în grabă și apoi când am realizat ca nu e ok am șters postarea fără să mi zică nimeni. Sunt un personaj care cu asta mă ocup - fac politică, dar îmi place să fac și glume, îmi place să fiu optimist, să râd”, a explicat Bogdan Pintilie, fostul vicepreședinte PNL Brașov.

Între comentarii au apărut însă amenințări directe și trimiteri către cazul de la Mogoșoaia. Viceprimarul spune că dezvoltatori din zonă au mai amenințat-o și cu alte ocazii.

„Faptul că un dezvoltator instigă la violență mă face să nu mă simt în siguranță”, a mărturisit Flavia Boghiu, viceprimar Brașov.

La sfârșitul săptămânii trecute, o consilieră USR de la Mogoșoaia a fost amenințată și bruscată de doi colegi bărbați de la PNL și PMP. Cel din urmă și-a dat demisia, dar a revenit asupra deciziei spunând că de fapt el fusese agresat pentru că femeia îl filmase fără să îi ceară acordul.

„Nu voi tolera nicio formă de instigare la violenţă. Organizaţia din Braşov se va ocupa de excluderea reprezentantului PNL care a avut un astfel de derapaj”, a transmis președintele PNL, Florin Cîțu.

„Banalizarea violenţei şi agresivitatea crescută din politica românească se vor traduce în curând în acte de agresiune”, a spus președintele USR Dacian Cioloș.

Împotriva consilierilor locali de la Mogoșoaia, USR a depus plângere penală și organizeză referendum pentru demiterea din funcție a consiliului local și a primarului pe care îl acuză că pune la cale un tun imobiliar.