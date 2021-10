Nu mai există niciun loc liber la ATI. Operațiile care nu sunt urgente sunt suspendate

Înregistrăm și marți un record sumbru. În toată țara, peste 15.000 de oameni s-au îmbolnăvit de Covid.

Spitalele au anunțat deja că în țară nu mai există niciun loc liber la Terapie Intensivă, așa încât operațiile care nu sunt urgente sunt suspendate. Printre cei răpuși de boală se numără și un elev, de numai 17 ani, din județul Dolj, iar în Bihor, patru copii mici au rămas fără mamă. Femeia, însărcinată cu al cincilea copil, s-a stins la spital, tot din cauza infecției cu SARS-CoV-2.

Vilma avea 32 de ani și era însărcinată în luna a șasea. Acasă mai avea patru copii, cel mai mic, de un an și jumătate. Luna trecută a avut primele simptome de Covid. Deși nevaccinată, s-a tratat singură, acasă, timp de aproape o săptămână. Starea ei s-a înrăutățit, așa că în cele din urmă au chemat ambulanța.

Soțul femeii: ”Mi-a spus: ”Mi-e rău”. Am dus-o la spital și când am dus-o la Spitalul Județean, întotdeauna mă interesam, sunam. Eu am intrat în panică și nu mai puteam să sun."

Femeia, în stare tot mai gravă, a fost transferată de la maternitate la Terapie Intensivă. După zece zile, s-a prăpădit.

Lucia Daina, director medical la Spitalul Județean Oradea: ”Patologia COVID este principala problemă. Se decide că important este salvarea vieții mamei și, pentru acest lucru, se și începe terapia specifică COVID, cu acordul pacientei.”

Nici pruncul nu a putut fi salvat, căci avea doar șase luni de viață intrauterină.

La Craiova, un elev de la Liceul de Artă, de doar 17 ani, a murit luni seară la Spitalul Județean. Avea și alte afecțiuni și s-a prezentat la spital în urmă cu câteva zile, cu o saturație mică de oxigen.

După câteva zile de tratament a intrat în stop cardio-respirator, iar organismul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

În timp ce în secțiile de Terapie Intensivă se consumă adevărate drame și serviciile de Ambulanță sunt sufocate. La Ambulanța Arad, în noaptea de luni spre marți, 200 de oameni au sunat doar pentru a solicita testare Covid. În plus, medicii au avut alte 300 de apeluri. Ca să facă față acestor cifre record, au fost chemate echipaje de acasă. După câteva ore de muncă, echipamentul acestor doctori pare scufundat în apă.

Mircea Merea, director medical la Serviciul de Ambulanță Arad: ”În cursul nopții trecute, colegii noștri, ajutați de două, trei echipaje aduse din timpul liber au fost nevoiți să efectueze aproape 200 de testări, recoltări de Covid. Suntem suprasolicitați. Noi nu putem să refuzăm și încercăm să facem față numărului.”

Deseori, medicii sunt solicitați inutil.

Cristian Oprea, asistent medical: ”Am întâlnit un caz la care am fost solicitați la ora patru dimineața, la care pacientul a spus: ”Știți, am fost și la o clinică privată și am făcut investigațiile ieri. Am fost și la urgență, am fost investigat și acum v-am chemat și pe dumneavoastră să vă dați o părere.”

Raveca Nicoară, manager la Serviciul de Ambulanță Arad: ”Sunt și solicitări fictive, se dau adrese greșite. Datorită solicitărilor ajungem destul de târziu, ajungem la adrese și nu mai răspund la telefon.”

Medicii spun că serviciul 112 trebuie folosit doar în caz de nevoie reală.