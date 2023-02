Imaginile surprinse la Moscova la mijlocul nopții, cu câteva ore înaintea discursului lui Vladimir Putin. VIDEO

Coloana oficială de mașini blindate a lui Vladimir Putin a fost observată în timp ce se îndrepta spre Kremlin, luni dimineață, în jurul orei locale 1:00, conform The Sun.

Imagini cu convoiul lui Putin au fost publicate de propaganda de la Moscova, potrivit corespondentului special al Kyiv Post Jason Jay Smart.

⚡️⚡️⚡️ Pro-Moscow news sources are reporting that at around 01:00 am (Moscow time), Pres. Vladimir Putin’s motorcade was seen rushing towards the Kremlin.

This is highly unusual for Putin but could be related to his “big speech” in several hours. pic.twitter.com/rAvsLNnmZ0