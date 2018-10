Imagini revoltătoare cu elevi postate de un arhidiacon, profesor la o școală. Explicația sa

Un nou scandal a cutremurat joi din temelii Arhiepiscopia Tomisului.

De această dată, un arhidiacon, titlu care se acordă unor călugări cu poziţii speciale în conducerea bisericii, a filmat mai mulţi elevi de şcoala generală în timp ce se schimbau după ora de sport.

Şi mai şocant este că ulterior a distribuit imaginile delicate pe internet. Pentru gestul său, arhidiaconul a fost retras de la catedră, iar Arhiepiscopia Tomisului l-a trimis să mediteze . Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Arhidiaconul Calinic Ciprian Savin a postat pe Facebook imaginile cu băieţii de 13 ani, în lenjerie intimă, ori goi pe jumătate. Filmarea - care stârneşte revoltă - a fost distribuită timp de 24 de ore după care a dispărut.

Directoarea școlii: A avut acces hoţeşte

Călugărul a intrat în încăperea unde erau monitorizate camerele de supraveghere din şcoală şi a înregistrat cu telefonul mobil secvenţele care îi surprind pe copii când se schimbă de haine după ora de sport.

Reporter: Cum a avut acces la aceste imagini?

Directorul școlii: O să folosesc un cuvânt urât, dar o să-l folosesc. A avut acces hoţeşte, minţind că trebuie să-şi caute, poate îşi cauta stick-ul nu ştiu, dar a minţit.”

Gestul arhidiaconului i-a revoltat pe părinţi şi pe cei din conducerea şcolii iar călugărul a fost chemat să îşi explice gestul.

Explicația arhidiacolului: Nu ştiu cum au apărut acele imagini la mine pe telefon

Reporter: Aţi intrat într-o cameră în care nu aveţi acces, de unde aţi luat nişte imagini cu nişte tineri de clasa a VII-a în timp ce se schimbau la ora de sport!

Calinic Ciprian Savin, arhidiacon: Nu ştiu cum au apărut acele imagini la mine pe telefon. M-am uitat pe filmări să văd în ce clasă am folosit stick-ul. Ca să văd unde l-am pierdut. Eu am vrut să filmez toate pauzele şi am zis să filmez când am... cu stickul.

Psiholog criminalist: "Şi-a dat seama...fiind profesor de atâta timp acolo, că copii se dezbracă şi vedeţi dumneavoastră...este ceva...asta denotă un comportament sexual deviant "

Arhidiaconul Calinic Ciprian Savin era de 4 ani în preajma copiilor de la şcoala generală din Constanța. Era în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi le preda elevilor muzică. În acelaşi timp, era şi dirijorul corului din şcoală.

După izbucnirea scandalului, conducerea şcolii din Constanța unde preda arhidiaconul a decis să întrerupă colaborarea cu acesta.

Directorul şcolii: "Am hotărât că este bine să plece din şcoală. Din ziua în care noi am aflat dumnealui nu a mai intrat la ore, din ziua aceea."

Arhidiaconul Ciprian Calinic Savin locuia în sediul Palatului Arhiepiscopiei Tomisului şi le-ar fi spus colegilor de cancelarie că are o funcţie înaltă pe lângă episcop.

Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt la Arhiepiscopia Tomisului: "Începând din acest moment domnul profesor de muzică care era şi slujitor onorific la catedrala arhiepiscopală nu mai face parte din rândul slujitorilor Arhiepiscopiei Tomisului. Nu înţeleg ce s-a întâmplat şi cum a ajuns în momentul ăsta de rătăcire şi a putut să facă gestul ăsta.”



Joi seară, părinţii elevilor au depus plângere la poliţie împotriva călugărului.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!