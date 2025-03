Ilie Bolojan, după summitul virtual convocat de Keir Starmer: România va continua sprijinul pentru Ucraina

„Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esenţială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte.

O încetare necondiţionată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta", a scris preşedintele Ilie Bolojan, pe platforma X.

Premierul britanic Keir Starmer a găzduit, sâmbătă, o reuniune prin videoconferinţă privind Ucraina cu mai mulţi şefi de stat şi de guvern.

