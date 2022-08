House of the Dragon, urmărit de 10 milioane de spectatori în prima zi. A fost cea mai vizionată premieră a unui serial HBO

Primul episod din „House of the Dragon” a fost urmărit de 9,98 milioane de telespectatori pe platforma de streaming HBO Max, duminică seara. Este cea mai mare audiență a unei premiere din istoria HBO.

Seria cu 10 episoade, care vor fi lansată săptămânal, spune povestea războiului civil din interiorul Casei Targaryen. Acțiunea are loc cu cu aproximativ 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în „Game of Thrones”.

„House of the Dragon” (trad. Casa Dragonului) a stârnit interesul fanilor Game of Thrones, care nu au mai avut răbdare și au urmărit primul episod încă din momentul lansării.

Luni, Warner Bros. Discovery a dezvăluit că 9,986 de milioane de telespectatori s-au conectat pentru a viziona primul episod al seriei prequel, scrie CNBC.

Acțiunea se bazează pe romanul lui George R.R. Martin „Foc și sânge”. Spre deosebire de celelalte cărți ale lui Martin, aceasta prezintă un narator omniscient care documentează istoriile pe baza unor relatări despre evenimentele care au avut loc. În unele cazuri, aceste povești se contrazic și există mai multe versiuni ale evenimentelor.

Premiera mondială a House of the Dragon a avut loc la finalul lunii august, atunci când întreaga distribuție a filmului s-a adunat în Los Angeles.

Pe platforma Rotten Tomatoes, „House of the Dragon” a primit un scor de 83% „Fresh”. Prin comparație, primul sezon din „Game of Thrones”, lansat în 2011, a avut un rating de 90% „Fresh”. De fapt, fiecare sezon, cu excepția ultimului, a avut un scor peste 90%. Sezonul opt a generat un rating de 55%.

