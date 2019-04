Hoț pus pe fugă de o vânzătoare din Brașov. „A avut curaj, n-a încremenit”

Un hoţ din Braşov a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să jefuiască un magazin.

Individul a ameninţat-o pe vânzătoare cu un cuţit, însă tânăra nu a intrat în panică, ci a apăsat butonul de panică, aşa că hoţul s-a speriat şi a fugit.

Poliţiştii au început imediat căutările pe toate străzile din zonă, iar în scurt timp l-au prins.

În momentul în care a avut loc tentativa de jaf, vânzătoare completa actele necesare pentru a încheia ziua de lucru. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum individul, înarmat cu un cuţit şi cu faţa acoperită de o cagulă, intră în magazin şi se năpusteşte asupra femeii.

Adelina Mihalea, victima: „M-a ameninţat că dacă nu îi dau banii mă omoară. M-am lăsat şi am apăsat butonul de panică şi când a observat că am apăsat a vrut să vină după tejghea la mine şi când am văzut cuţitul am fugit de cuţit şi am sărit peste tejghea."

Hoțul n-a mai apucat să fure nimic

Hoţul a fugit fără să mai aibă timp să fure ceva. Trei tineri care treceau prin zonă au auzit ţipetele disperate ale vânzătoarei şi au oprit un echipaj de poliţie care trecea pe stradă. În scurt timp, oamenii legii au reuşit să îl prindă pe bărbatul de 23 de ani.

Emilia Stăniloiu, colega victimei: „Ea a avut curajul să apese, n-a încremenit. Îmi era frică să vin la muncă pentru că aveam impresia că cineva e în spatele meu."

Acelaşi magazin a fost jefuit şi în urmă cu un an, povestesc localnicii.

Localnic: „Au stricat geamul de la bucătărie şi au intrat pe acolo.”

Reporter: „Vă îngrijorează lucrul acesta?”

Localnic: „Bineînţeles, după ce au dat drumul la recidivişti vă daţi seama că o să se întâmple multe. Ar trebui să ia nişte măsuri mai drastice.”

Locuitor: „Când am auzit am rămas şi eu aşa, îţi e frică să ieşi acum din casă."

Individul se afla acum în arest preventiv şi este cercetat pentru tentativa de tâlhărie calificată. În timpul audierilor, poliţiştii au constatat că bărbatul se face vinovat şi de alte trei furturi, săvârşite în lunile februarie şi martie în magazine din Braşov, de unde a sustras 6.500 de lei.

