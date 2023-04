Horoscop lunar 20 aprilie – 21 mai 2023, cu Neti Sandu. Pe cine afectează Mercur retrograd și ce zodii vor fi avantajate

Trecem de la o cornută la alta în zodiac și, evident alături de Neti, luăm taurul de coarne. La ce să ne așteptăm când e Taurul la cârmă?

Sunt mai multe schimbări, de aia ziceam să povestim puțin, așa, să trecem rând pe rând, ce se întâmplă. Avem ziua de 20 când Soarele intră în zodia Taurului, dar înainte de asta e o eclipsă totală de soare și ea are loc pe ultimul grad al Berbecului. Deci așa e intrarea asta a Soarelui în Taur, având la bază eclipsa asta totală, dar energie tot luăm, că am avut la dispoziție o lună să luăm de aici din zodia Berbecului și ne ducem în zodia Taurului. Avem prea-plinul ăsta energetic, pe care e bine să-l gestionăm fiecare cum o să ne pricepem mai bine, și după aceea, după câteva ore, intră Soarele în Taur și în ziua următoare, Mercur devine retrograd până pe 16 mai.

Sunt câteva momente importante și atunci noi o să funcționăm așa, în perioada asta a zodiei Taurului, cu Jupiter, care e foarte important, în zodia Berbecului și după aceea, pe 16 mai, el intră în zodia Taurului.

Trebuie să reținem ideea următoare: faptul că Mercur e retrograd ne obligă pe fiecare dintre noi, chiar dacă nu suntem Taur, să facem curățenie unul la locul de muncă, altul acasă, altul la relațiile de prietenie, de dragoste, parteneriale. Când o să vorbim despre fiecare zodie, o să vedem unde pică accentul.

Sunt niște schimbări pe care le putem folosi în avantajul dacă suntem un pic atenți. Trebuie să fim pe fază și să folosim foarte mult flerul, pentru că Taurul are fler. Deci să profităm!

Dacă Berbecul e mai imprudent, despre Taur nu se poate spune același lucru și atunci să profităm.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – TAUR

Să profităm de acest aspect frumos pe care îl face și Mercur retrograd, că trebuie să ne bucurăm de el, și de Jupiter de pe 16 încolo, care poate să ne aducă o groază de lucruri pentru că va sta 1 an în zodia Taurului. Acum intră Soarele, pregătește terenul, Mercur retrograd face curățenie la sânge, ne obligă să facem până la ultima picătură. Și dacă nu am făcut mai bine curățenie, Jupiter o să ne arate exact unde e greșeala, accentul și obstacolul pe care îl mai avem de trecut.

Tot el o să ne arate și dacă am făcut foarte bine ce am făcut și vin și recompensele. De asemenea, ce am încercat noi mai demult să facem și nu am putut, să zicem cu 1 an în urmă sau poate cu mult mai mulți ani, acum, tocmai pentru că Mercur e retrograde, ne ajută să definitivăm. Deci să ne bucurăm că e o șansă să schimbăm ceva și să ne alegem cu ceva bun.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – GEMENI

Gemenii au acest patron, Mercur retrograd care le poate indica faptul că a fost o problemă de sănătate care poate nu a fost luată în serios și trebuie acum să se ducă la medic să vadă despre ce e vorba. Dar se poate și să fi fost tratată și poate nu bine sau bine, dar trebuie mers la control.

După aceea, ei trebuie să regleze latura asta financiară, pentru că Marte e în zodia banilor și îi obligă să se chivernisească mai bine, pentru că ei sunt foarte cheltuitori. Dar pentru că se pricep la afaceri, ei pot câștiga foarte mulți bani în perioada asta, luna asta și luna cealaltă.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – RAC

Racii îl au tocmai pe acest Marte. Asta e particularitatea în perioada asta, că Marte este în zodia lor și le dă acel curaj pe care ei nu îl au și o inițiativă. Ei care așteaptă să fie solicitați să își arate calitățile, acum ar putea să vină cu idei.

Poate sunt lucruri mai vechi pe care le-au încercat, le-au început și nu le-au terminat, acum le pot face. Ei pot apela la niște prieteni, dar nu toată lumea o să poată să îi ajute, pentru că Mercur e retrograd fix în zona aia a prietenilor și Soarele e acolo. Adică unii îi vor ajuta, alții îi vor dezamăgi, dar ei încă mai au șanse până în mai, să obțină o funcție.

Eu tot îi bat la cap pe toți pe care îi întâlnesc și sunt Raci

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – LEU

Mercur ăsta retrograd și Soarele, dar și Uranus sunt în casa succesului Leilor, dar acolo sunt niște restructurări. Poate ei trebuie să mai aducă niște hârtii doveditoare că au terminat o școală, sau poate chiar acum se înscriu într-o cursă de câștigat o funcție, pentru că Leii, vocaţional, trebuie să fie șefi.

Marte o să intre imediat la ei și li se dă altceva de făcut, dar Mercur îi obligă să rezolve problemele vechi ca să poată obține un profit în perioada asta, iar Jupiter e foarte bun suport pentru ei, că e în zodia asta, a Berbecului, tot semn de foc, și de acolo ei se încarcă bine cu energie și pot să obțină ce și-au propus. Deci e de bine!

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – FECIOARA

Ele se descurcă cât de cât bine, pentru că planetele astea chiar retrograd Mercur, care e patronul Fecioarei, este împreună cu Soarele într-o casă a legalizărilor, a școlilor, a deplasărilor și pot să ajungă acolo unde și-au dorit mai demult și n-au putut.

Își pot lua niște bilete de vacanță și rămâne valabil faptul că Fecioara poate călători mai mult anul ăsta decât altădată, pentru că Jupiter stă în Casa deplasărilor pe distanță lungă și se pot duce să lucreze, să învețe sau să se căsătorească pe acolo. Nu prea sunt ele cu distracția.

În casa partenerială va sta pentru 3 ani Saturn și deja are o alonjă așa de gheață. Asta e singura parte care n-o să-i placă Fecioarei.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – BALANȚĂ

La Balanțe promite să fie bine. Adică e pe ultima sută de metri șansa de a se întâlni cu cineva cu care să facă pereche.

După aceea pot semna rapid un contract despre care nu știau, e picat din cer așa, e nemaipomenit dacă lucrul ăsta reușește și pot recupera niște bani pentru care s-au zbătut, poate un an de zile sau mai mult. E ceva acolo care n-a fost rezolvat din punct de vedere financiar sau poate cu moștenire, cu alte lucruri din sfera aia notarială care se pot rezolva în perioada asta, pentru că Mercur e retrograd și reface niște acte.

Mai sunt niște fricțiuni acolo cu șefii, dar ei sunt diplomați și știu să rezolve.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – SCORPION

Are în Casa partenerială, adică în parte opusă, în zodia Taurului, Mercur și Soare și Uranus și acolo e o vânzoleală, o frământare. Sunt niște cerințe pe care ei trebuie să le respecte, să le onoreze, să se achite de niște obligații și eventual să îi mai strecoare șefului ce ar avea ei nevoie.

Referitor la relația cu partenerul de cuplu, au fost niște neînțelegeri care se pot rezolva foarte bine în perioada asta. În general, de la serviciu ar avea ei de câștigat pentru că un an de zile a fost toată infuzia asta de energie pe care și-au putut-o injecta așa și să rezolve ceva important la serviciu.

Faptul că Marte este în Rac creează un echilibru la Scorpion și și-au mai căpătat un plus de stimă de sine și de energie, de stabilitate. E de bine!

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – SĂGETĂTOR

Săgetătorul are o Casă dragostei care e hiper-activată și asta înseamnă că poate să întâlnească pe cineva și să aibă o relație frumoasă. Cine își dorește copil poate avea și dorința asta se poate împlini, pentru că Jupiter rămâne acolo, cum am zis, până în mai.

Casa hobby-urilor. Deci Săgetătorul este foarte creativ, inventiv și imediat încropeşte din nimic ceva. Și după aceea Mercur retrograd anunță că poate a fost o problemă de sănătate care nu a fost luată în serios. După aceea, acasă mai sunt niște lucruri de făcut, de cumpărat, poate mai are de restructurat și regimul ăla alimentar, ceva cu corpul, trebuie dus la masat, la ceva, să se ocupe și de el Săgetătorul, că el e zglobiu.

Marte, care e în zodia Racului, care mai scormonește după banii pe care îi are de luat. Deci sunt multe aspecte de acoperit, dar el se mișcă repede.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – CAPRICORN

„Șefii lumii” în perioada asta au o problemă cu copiii, cu creativitatea, în sensul că ei mai pot obține niște bani din ceva la care se pricep. Descoperă acum sau au descoperit și abia acum se poate materializa.

Casa sentimentelor este rașchetată puțin de acest Mercur care e retrograd, dar odată spus ce e de spus, lucrurile se îndreaptă miraculos, pentru că Jupiter va intra acolo și va pune în loc acel ceva de care are nevoie Capricornul. Ei simt că sunt încolțiți de faptul că în casa partenerială e un Marte care-i somează să facă ceva. Și lor nu le place cu pistolul la tâmplă. Asta e singura parte mai puțin plăcută. Deci nu Mercur retrograde îi încurcă ci Marte din casa partenerială, care le cere ceva.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – VĂRSĂTOR

La Vărsător Jupiter e în casa comunicării, trebuie să profite de treaba asta, că am zis că de anul trecut și până acum ei au de spus ceva și lucrul ăsta o să fie înțeles, o să fie luat în seamă și de aici poate să iasă, nu știu, un job, un extra job, o colaborare. Adică lucrează undeva, dar se duc și înregistrează, nu știu, la un radio, la o televiziune, pe rețelele de socializare și devin mai cunoscuți.

Dar mai au niște probleme cu investițiile în casă. Acolo sunt niște răscoliri financiare, dar trebuie să fie puțin atenți.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – PEȘTI

Peștii se bucură că pot realiza un parteneriat. De ce ei pot câștiga bani să facă un parteneriat, un business cu cineva, dar în momentul ăsta ei trebuie să treacă în revistă niște acte și după aceea să aibă grijă că urmează o perioadă de restructurare până în cele mai mici amănunte.

Saturn a intrat deja în zodia Peștilor și are de stat 3 ani de zile și îi disciplinează într-un fel în care ei se vor simți bine, dar după ce vor renunța la foarte multe dintre lucrurile cu care s-au obișnuit.

Horoscop lunar 20 aprilie – 22 mai 2023 – BERBEC

Berbecii sunt favorizații pentru că Jupiter e la ei acolo. Berbecii sunt creme de la creme în momentul de față. Au avut la dispoziție 1 an să-și încarce bine de tot bateriile, să valorifice tot ce s-a întâmplat pe parcursul ăsta, acumulările acum pot fi puse în valoare și se extrag de acolo avantajele.

După aceea ei devin o porta-voce, pentru că Jupiter va intra în casa comunicării, a relațiilor cu grupul, cu familia, cu cei apropiați, cu copii, nepoți ș.a.m.d.

În momentul de față ei trebuie să rezolve un dosar întreg de acte, că ceva nu a fost bine, nu a fost făcut sau trebuie doar să le prezinte, că alții nu sunt convinși că ele există.

Mai sunt niște fricțiuni, pentru că Marte e în zodia Racului și nu se împacă bine cu Berbecul, dar ei au energie și știu ce au de făcut.

