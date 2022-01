Haos la granița de vest. Șoferii au astepat mai bine de 2 ore pentru formalitățile de la frontieră

Granița de vest a fost aglomerată din nou în noaptea de joi spre vineri.

Traficul a crescut pentru autoturisme pe sensul de ieșire din țară, iar la un moment dat oamenii au așteptat mai bine de două ore pentru formalitățile de la frontieră. Cel mai aglomerat a fost Punctul de Trecere de la Nădlac II, unde coada de mașini a depășit un kilometru.

După zeci de minute de așteptare, unii șoferi au cedat nervos. Spun ca au înaintat doar câteva sute de metri într-o oră.

Șofer: ”Ne este mai ușor pe aici, avem acces la autostradă, dar dacă știam mai bine ocoleam 300 de kilometri, decât să stau aici trei ore. Când am venit în țară am stat 12 ore și tot așa.”

Șofer: ”Am făcut 600 de metri în două ore și așteptăm. Cred că mai așteptăm o oră. Nu știu din ce cauză, probabil sistemul prost, altceva ce să zic.”

Șofer: ”Am zis să trecem pe aici. Nu știam că este așa de aglomerat. Dacă știam alegeam alt punct de frontieră. Cam de o oră aștept și cred că mai stăm două, trei ore, nu știu din ce cauză. Sărbătorile s-au terminat, probabil oamenii pleacă înapoi la muncă.”

Cinci artere au fost deschise joi seară pentru autoturisme și două pentru autocare, însă tot s-au format cozi. Potrivit unor surse, o cauză a timpilor mari de așteptare ar fi personalul insuficient al polițiștilor de frontieră maghiari, dar si viteza mică a sistemului informatic din țara vecină.

Însă nu există o reacție oficială în acest sens.

Mulți dintre cei care au stat la coadă pentru ieșirea din țară merg să muncească în străinătate.

Femeie care așteaptă la coadă: ”Plecăm în Spania la muncă, la agricultură, la plantat, la căpșuni. Nu avem cu ce trăi în România. S-a terminat concediul, că ieri a fost o lună de când am venit din Spania, că am venit în România, am cheltuit banii și acum trebuie să merg iar.”

Aproape 5.000 de persoane au ieșit din țară în ultimele 24 de ore doar pe la Punctul de Frontieră Nădlac II și alte aproape 2.000, pe la Nădlac I.