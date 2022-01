Aglomerație la vămi. Românii se întorc în străinătate, după ce au petrecut sărbătorile acasă

Granița de vest a țării s-a aglomerat din nou, după terminarea vacanței de iarnă. După ce au petrecut cu rudele de acasă, acum a venit timpul să se întoarcă la muncă românii de peste hotare.

Așa că timpii de așteptare la frontieră au crescut mult. La Petea, în județul Satu Mare, aplicația Poliției de Frontieră arăta vineri la prânz că se aștepta 160 de minute, pentru ieșirea din țară. Aglomerat este și la punctul de trecere de la Nădlac, pe autostradă.

După o ședere de trei săptămâni acasă, românii care muncesc în Vestul Europei se întorc la lucru. Unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontieră este Nădlac Doi, din județul Arad, unde s-au format cozi de dimineață. S-a așteptat în jur de o oră pentru ieșirea din țară, deși numărul arterelor a fost suplimentat.

„În ultimele 24 de ore, pe sensul de ieșire din țară, peste 7000 de persoane cu peste 2100 de autoturisme, iar prin Punctul de Trecere al Frontierei Nădlac au ieșit din țară peste 2800 de persoane cu peste 500 de autoturisme”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad.

Cu amintiri în suflet și mașinile încărcate de bunătăți, oamenii se întorc spre locurile de muncă. Au pus în bagaje toate preparatele tradiționale, făcute în familie, de care le-a fost atât de dor. Mai ales că mulți dintre ei nu au putut ajunge de doi ani acasă, din cauza restricțiilor.

„Am petrecut cu familia, a fost foarte bine, tot timpul în România este mai bine decât dincolo. Avem 25 de ani acolo, dar mai bine aici. Avem și bunătăți de acasă, slănină, vin ars, avem de toate. E normal, bunătățile din România nu sunt. Dincolo sunt bani, dar nu sunt bunătăți”, spune un bărbat.

„De doi am nu am mai fost acasă. Am stat acasă cu părinții, cu frații, a fost ok”, spune o femeie.

Aglomerat a fost vineri și în punctele de la Petea, Urziceni, Valea lui Mihai și Cenad, dar și în aeroporturile din țară. La Cluj-Napoca erau cozi la ghișee de dimineață.

Cel mai probabil, mulți dintre ei vor reveni în țară de Paște, daca restricțiile o vor permite.