Haos în jurul școlilor. Tot mai multe accidente au loc din cauza vizibilității reduse

Începerea cursurilor a adus haosul în jurul școlilor. În Capitală, de pildă, dimineața și la prânz, străduțele, intersecțiile și trecerile de pietoni sunt blocate de mașini cu care părinții îi aduc pe cei mici.

Așa se ajunge că în aceste zone, pline de copii, vizibilitatea să fie redusă, iar șoferii să frâneze în ultimul moment. Am făcut un experiment ca să aflăm cu câte secunde înainte să ajungă la o trecere de pietoni, un șofer reușește să vadă un copil de 7 ani.

La Colegiul German Goethe, părinții și copiii au stat în această dimineață încolonați. Nu în fața porții, ci în mașini, pe șosea.

Mamă: „Șoseaua îngustă, sens unic, trei școli pe aceeași stradă."

Tată: „Măcar stăm cu cei mici de vorba în mașină."

Reporter: „De cât timp sunteți în mașină?”

Copil: „40 de minute.”

Mamă: „Trebuie să plecăm, ținem coloană."

Când ajung în dreptul școlii, copiii deschid portiera și se grăbesc printre mașini, în fugă, să nu întârzie la ore. Devin astfel un pericol pentru șoferi, care nu îi pot vedea din cauza staturii mici.

Reporter: „Vă pierdeți răbdarea?”

Tată: „Câteodată da. Dar cămașa udă și ne organizăm. Venim mai devreme."

Școlile nu au fost gândite să aibă spații de parcare unde părinții să poată opri în siguranță. Așa că totul se întâmplă pe stradă, printre mașini. Haosul este alimentat de cei care locuiesc departe de unitatea de învățământ. În grabă, unii părinți ignoră regulile de siguranță.

Reporter: „Am observat că nu aveți scaune pentru copii.”

Mamă: „Azi le-am uitat."

La o altă școală, elevii coboară rând pe rând, de pe scaunul din față al mașinii. O practică la fel de periculoasă.

Mamă: „Acum s-a pus în față, acum 4 metri."

Reporter: „Obișnuiți să faceți așa?”

Mamă: „Nu, doar astăzi."

Polițiștii spun că numărul accidentelor rutiere produse în apropierea școlilor este în creștere. Vârful este atins la prânz, când se termină cursurile, iar copiii se grăbesc spre casă. Unii nu mai sunt așteptați de părinți și trebuie să meargă singuri.

Am făcut un experiment ca să vedem cât de periculos este pentru un copil de clasa primară să traverseze pe trecerea de pietoni. Ana, o fetiță de 7 ani, care are puțin peste un metru înălțime, a mers în dreptul trecerii de pietoni și a așteptat ca șoferii să oprească. Numai că fetița nu poate fi observată din cauza înălțimii mici și a mașinilor oprite neregulamentar. Testul nostru arată că șoferul observă copilul abia când mai are 2 metri până la el.

Problema este dramatică pentru că în ultimii zece ani, a generat aproape jumătate dintre cele 28 de mii de accidente în care au fost implicați minori. Au murit în acest fel 657 de copii.

Teoretic, polițiștii au găsit o soluție pentru această problemă. Este vorba despre insulele de vizibilitate, un fel de înălțare și colorare a străzii. Cu cât elevii sunt mai sus, cu atât sunt văzuți mai ușor de șoferi. Pe de altă parte, aceste insule i-ar putea împiedica pe șoferi să mai parcheze lângă treceri."

Poliția rutieră a avertizat primăriile să ia măsuri pentru protejarea copiilor, iar oficialii au răspuns că le vor rezolva pe toate, în timp.

