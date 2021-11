Hackerii vând certificate verzi pe diverse forumuri și pe Telegram, avertizează Kaspersky

Inquam Photos / George Calin

Atacatori cibernetici neidentificaţi vând certificate verzi pe forumurile hackerilor şi prin intermediul aplicaţiei Telegram, potrivit cercetărilor realizate de experţii Kaspersky.

"Pentru a-şi demonstra capacităţile şi pentru a atrage potenţiali clienţi, au creat un certificat verde emis în numele lui Adolf Hitler, codul QR fiind valid în momentul verificării. Lucru cel mai derajant şi periculos - codul QR trece verificarea aplicaţiei ca fiind valid", se arată într-un comunicat de presă al Kaspersky.

Conform sursei citate, unii comercianţi suspecţi de pe paginile de internet şi Telegram, în special, vând certificate de vaccinare falsificate, aparent emise de serviciile de sănătate din Polonia sau Franţa. "Mai multe teorii explică cum ar putea reuşi. Potrivit uneia dintre acestea, infractorii au primit cumva o cheie criptografică secretă, care le permite să emită astfel de certificate. Dacă aceasta este explicaţia, certificatele legitime vor trebui, cel mai probabil, sa fie anulate", se precizează în comunicat.

Potrivit unei alte teorii, vânzătorii au avut complici în sistemele de sănătate din Franţa şi Polonia. În acest caz, reemiterea cheii criptografice nu poate ajuta - iar agenţiile de aplicare a legii vor trebui să identifice persoanele din interior.

"Am văzut informaţiile potrivit cărora unele dintre cheile folosite pentru generarea certificatelor europene au fost probabil furate. Ulterior, am descoperit mesaje online care ofereau posibilitatea de a genera certificate valide de vaccinare COVID-19, care sunt utilizate pe scară largă pentru a accesa zboruri, restaurante şi muzee din întreaga Europa. Ca dovada, unul dintre infractori a folosit cheile furate pentru a genera un cod QR valid, sub numele Adolf Hitler", a afirmat Dan Demeter, expert în securitate în echipa GReAT Kaspersky.

Amintim că persoanele prinse fără certificat de vaccinare în locurile în care sunt obligatorii riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. De asemenea, firmele care nu verifică certificatul verde, deși sunt obligate să o facă, ar putea să fie amendate cu până la 10.000 de lei.