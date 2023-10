Hackerii au încercat să înșele mai mulți clienți Booking. Ce ne sfătuiesc specialiștii

Conturile mai multor unități de cazare de pe această platformă au fost sparte de hackeri, care au trimis apoi solicitări clienților, în numele proprietarilor de hoteluri și pensiuni.

Le cereau datele cardului bancar, cu precizarea că în caz contrar, pierd rezervarea. Dacă ați căzut deja în plasa acestor infractori, specialiștii vă sfătuiesc să blocați imediat contul, și să schimbați toate parolele.

Hackerii încercau în primul rând să acceseze sistemele unitărilor de cazare. Așa s-a întâmplat și în cazul unei pensiuni din Delta Dunării.

Proprietarii au primit un email de la un pretins potențial client, care le scria că este în Germania dar vrea să organizeze în Romania un team building cu angajații companiei.

Era atașat și un link iar proprietarii pensiunii erau rugați să îl acceseze pentru a afla de câte camere ar fi fost nevoie.

Petrov Elena, administratorul unei pensiuni: „Mi-a spus să nu deschid de pe telefon că nu se poate și când am ajuns am deschis de pe laptop. În momentul acela în care am văzut efectiv că nu se deschidea mi-am dat seama că au încercat să spargă conturile.

A trebuit să schimb toate conturile, deci a hackuit efectiv tot computerul nostru. Ei își doresc foarte mult să aibă acces la contul de booking.

El a trimis alte email-urile celor care au făcut rezervări și au spus că schimbă condițiile și doresc să încaseze jumătate sau suma totală în urma rezervărilor”.

În această situație au fost mai multe unități de cazare înscrise pe renumita platformă de rezervări.

Hackerii au trimis mesaje în numele proprietarilor prin care le cereau clienților să le trimită datele cardului bancar. Altfel rezervarea lor ar fi fost anulată.

Marian a trimis datele de pe card, însă după câteva ore și-a dat seama că ar putea fi o farsă și a sunat la bancă.

Marian: „Ziceau că a fost ceva în neregulă cu plata hotelului și că dacă vreau să se păstreze rezervarea să intru în aplicație și să bag din nou datele cardului, dar de fapt ei îți dădeau un link acolo în mesajul ăla și link-ul ăla te ducea pe un site care semăna cu site-ul booking, nu era chiar site-ul booking.”

Și Daniela a făcut o rezervare la un hotel din Istanbul. A ales să facă plata la proprietate, iar anularea să fie gratuită. La două zile după confirmare a primit un mesaj de la booking prin care i se cerea să valideze cardul.

Daniela Mailat: „Mi s-a părut foarte ciudat că în mesaj scria faptul că trebuie să accesez un link și trebuie să stau minim cinci minute pe link-ul respectiv până confirmarea va fi efectuată, se verifică cardul și tot așa.

Asta mi-a pus semne de întrebare pentru că eu prin booking până acum nu am procedat în felul acesta. Imediat am luat legătura cu cei de la agenție, cu hotelul respectiv și am întreabat ce se întâmplă și ei mi-au spus că este un mesaj de phishing și că este în regulă și că pot să trec cu vederea și că este totul ok.”

Într-un răspuns pentru știrile protv, booking.com a confirmat că unii dintre partenerii sai au fost ținte ale unor infractori și le recomandă clienților să facă plățile doar prin intermediul platformei lor.

Dacă primesc mesaje suspecte, să verifice politica de plată a cazării pe pagina proprietății ori să contacteze echipa platformei.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 29-10-2023 20:32