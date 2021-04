GPeC SUMMIT Online 24-25 Mai: 2 zile de Conferință, 17 Cursuri Intensive de E-Commerce & Marketing Online

GPeC SUMMIT – cel mai important eveniment de E-Commerce & Digital Marketing din Europa de Est – se va desfășura exclusiv online în zilele de 24 și 25 Mai.

Avinash Kaushik, Oli Gardner, Shanelle Mullin sunt doar 3 din speakerii internaționali de top anunțați, iar lor li se alătură unii dintre cei mai buni specialiști în E-Commerce și Digital Marketing din România.

Înscrierile au început pe website-ul GPeC.ro, iar până pe 30 aprilie biletele pot fi achiziționate cu cel mai mic preț prin intermediul ofertei Very Early Bird.



Avinash Kaushik în premieră la GPeC SUMMIT + unii dintre cei mai buni specialiști din lume



Avinash Kaushik este Digital Marketing Evangelist pentru Google și autorul a două cărți bestseller: Web Analytics: An Hour a Day și Web Analytics 2.0., fiind considerat o autoritate în Analytics la nivel internațional. Seth Godin spune despre Avinash: "Analytics este de o importanță crucială pentru orice business online și nimeni nu îl explică mai elegant, mai simplu și mai elocvent decât Avinash Kaushik."



Alături de Avinash, vor urca pe scena virtuală a GPeC SUMMIT: Oli Gardner (Unbounce), Shanelle Mullin (Shopify), Alex Birkett (HubSpot), Jill Quick (The Coloring In Department) și Talia Wolf (GetUplift) – toți cu un background incontestabil în E-Commerce și Marketing Online.



Peste 20 de speakeri români completează line-up-ul de excepție pregătit de organizatorii GPeC despre care Andrei Radu (CEO & Founder GPeC) spune: “Am reunit toți speakerii pe care noi înșine vrem să îi ascultăm pentru că toți sunt inspiraționali, dar mai ales livrează conținut practic – așa cum noi iubim la GPeC. Indiscutabil, sunt unii dintre cei mai buni experți pe care îi au domeniile E-Commerce & Digital Marketing în acest moment.”



Desfășurarea GPeC SUMMIT 24-25 Mai pe zile



Ziua de 24 Mai este dedicată Conferinței GPeC care reunește numele sonore ale peisajului e-commerce autohton și în cadrul căreia vor fi discutate subiectele la zi și perspectivele de viitor din domeniu pentru toți cei interesați de pornirea și dezvoltarea unei afaceri online. De aceea, “Conferința GPeC din 24 Mai este gratuită pentru oricine cochetează cu domeniul și este interesant să lanseze un startup în e-commerce sau să migreze dinspre offline înspre digital”, spune Andrei Radu. “Accesul necesită doar o simplă înscriere gratuită făcută pe site-ul nostru”, adaugă el.



În paralel cu Conferința din 24 Mai au loc Cursurile Intensive GPeC susținute de cei mai buni traineri români în E-Commerce și Marketing Online și dedicate celor care vor să aprofundeze concret cum își pot crește vânzările în cadrul magazinului online prin tactici aplicabile imediat. În total, 17 cursuri intensive sunt anunțate pe agenda evenimentului – toate cu exemple și recomandări practice, iar accesul la cursuri costă doar 89 EUR + TVA/persoană până pe 30 aprilie, ora 23:59.



În dimineața zilei de 25 Mai se continuă seria de Cursuri începută pe 24 Mai, iar după-amiaza este dedicată speakerilor internaționali legendari “pe care niciun profesionist din E-Commerce sau Digital Marketing nu ar trebui să îi rateze”, spune Andrei Radu. Accesul la prezentările speakerilor internaționali costă tot 89 EUR + TVA/persoană pentru cei care se înscriu până pe 30 aprilie, ora 23:59.



Toate sesiunile din cele două zile de GPeC SUMMIT sunt LIVE (nu pre-înregistrate) și permit interacțiunea participanților cu speakerii și trainerii și adresarea de întrebări în direct, fiecare sesiune având un slot dedicat pentru întrebări și răspunsuri.



17 Cursuri Intensive despre cum să ai un magazin online de succes



În paralel cu Conferința GPeC, zilele de 24 și 25 Mai aduc participanților nu mai puțin de 17 Cursuri practice de E-Commerce & Digital Marketing cu traineri români a căror experiență este incontestabilă.

Nivelul tuturor cursurilor este Începător / Intermediar.



 Realizarea planului de conținut și stabilirea bugetului necesar pentru promovare în Social Media - Alexandru Negrea, Founder Social Smarts

 Growth Hacking pentru E-Commerce - Toma Grozăvescu, Founder SMARTERS

 Oamenilor le pasă mai puțin decât crezi de brandul tău - Bianca Lohan, Senior PPC Canopyst

 Branding, How To - Roxana Hurducaș, Marcomm Auditor & Consultant

 Cum să te promovezi eficient pe Instagram - Robert Dumitru, Head of Digital MTH Digital

 eMAG Seller Academy: eCommerce Growth Case Studies - Oana Antohe, Seller Growth Marketplace Director

 Performance excellence with Google Ads - Anabela Luca, CEO adLemonade

 SEO pentru paginile de produs: Cum alegi produsele cu cel mai bun scor de oportunitate SEO și ce poți face pentru o mai bună poziționare a lor în Google - Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF

 Curs Intensiv de Facebook Ads - Raluca Radu, Founder MTH Digital & Ștefan Hobjilă, Head of Graphic Design MTH Digital

 10 Super Sexy Dashboards în Google Data Studio pentru Magazine Online - Liviu Taloi, Data Insights Manager DWF

 RGR - Retururi, Garanții și Recenzii: Cele mai fierbinți probleme juridice ale magazinelor online - Bogdan Manolea, Co-Founder TRUSTED.ro

 EcommPlus: SuperKit pentru antreprenori - cum să câștigi vânzări și trafic online - Cosmin Dărăban, CEO & Co-Founder Gomag

 Product Marketing Focused on ROI - Daniel Ene, SEO Growth Hacker MOLOSO

 Curs Intensiv de User Experience & Optimizarea Conversiilor - Andrei Radu, CEO & Founder GPeC

 SEO - From Zero To Hero - Horia Neagu, Founder Napoleon Digital

 10 moduri de a crește Customer Lifetime Value în eCommerce - Valentin Radu, CEO Omniconvert

 Google Analytics 4 - O nouă eră în analiza datelor pentru site-uri web și aplicații mobile - Eugen Potlog, Chief Optimizer UX Studio



Înscrieri cu cel mai mic preț sau chiar gratuit până pe 30 aprilie, ora 23:59



Întregul eveniment GPeC SUMMIT se va desfășura exclusiv online, deci poate fi accesat de oriunde eliminând costurile de deplasare, cazare, catering etc.



Înscrierile sunt în desfășurare pe website-ul GPeC, astfel:

 Conferința GPeC 24 Mai 2021 – Gratuit

 Pachet Cursuri 24-25 Mai 2021 – 89 EUR + TVA/persoană (Discount 60 EUR până pe 30 aprilie)

 Pachet Speakeri Internaționali 25 Mai 2021 – 89 EUR + TVA/persoană (Discount 60 EUR până pe 30 aprilie)



Detaliile complete și înscrierile la GPeC SUMMIT Online 24-25 Mai pot fi regăsite pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/

----------------------------------

GPeC SUMMIT Online 24-25 Mai 2021 este un eveniment powered by FAN Courier

Gold Partner: VTEX

Brought to you by: Orange

Supported by: Google

Silver Partner: Retargeting

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Banca Transilvania, Canopy, Debonaire, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS Telecom, MOLOSO, Plăți Online, Postis, Poșta Panduri

Radioul Oficial: Kiss FM

Hosting Oficial: Hosterion

Wine served by: Domeniul Bogdan