Gest de omenie. Casă nouă pentru o bătrână din Bacău care își crește singură nepotul cu 140 lei pe lună

Un gest de omenie le încălzește sufletele tuturor celor implicați într-o acțiune de binefacere.

O bătrână de 70 de ani din județul Bacău a primit ajutor de la câțiva oameni inimoși care i-au bătut în poartă și i-au spus că vor să îi construiască o casă nouă.

Inițiativa îi aparține unui bărbat de 36 de ani, care și-a iubit enorm bunica și s-a gândit să îi aducă alinare acestei femei ca și cum i-ar fi din familie.

Femeia își crește singură un nepot și amândoi trăiesc cu greu din alocație și cei 143 de lei primiți ca ajutor social de la primărie.

Impresionat de efortul bătrânei din Dărmănești, în vârstă de 70 de ani, care își îngrijește singură nepotul, un tânăr a hotărât să o ajute cumva pe bătrână. A mediatizat cazul pe o rețea de socializare și a găsit repede voluntari care i-au sărit în sprijin.

”Aici o să fie camera lu tanti Maria. O facem un pic mai mare pentru că trebuie să îi punem și o bucătărioară mică în colțul ăsta. M-am gândit să îi punem o chiuvetă aici și cu un blat până aici undeva iar de aici or să fie 60 cm frigiderul. Aici e blat și aici corpuri suspendate”.

Femeia locuia într-o casa bătrânească șubreda, în condiții greu de imaginat, cu acoperișul gata să se dărâme.

”Reporter: Bucuroasă de ajutor?

Maria Podeanu: Păi, cum să nu. Că nu mai aveam niciun pic să stau în asta. Îmi venea în gând să mă tot duc.

Reporter: Vă era teamă că o să vă cadă casa în cap?

Maria Podeanu: Îmi era teamă cu vânturile astea mari. La ce mă așteptam?

Reporter: Din ce trăiți?

Maria Podeanu: Am 140 de lei ajutor social.

Reporter: Ați fi avut vreodată șansă să vă faceți casă?

Maria Podeanu: Nu niciodată, muream și nu visam așa ceva”.

După apelul de pe Internet, curtea bătrânei s-a umplut de oameni care au vrut să o ajute. Și toată lumea a contribuit cumva, după pricepere și puteri: unii au lucrat la casa, alții la amenajări.

Peste 70 de voluntari au sărit în ajutorul femeii

”Reporter: Cum de v-ați făcut timp să plecați de la treburile dumneavoastră?

Augustin Imbrea: Să ajutăm un pic aici echipa asta și băieții ăștia. Tăiem vreo doi lemne, ajutăm cu ce putem, un gard.

Reporter: Bătrâna s-ar fi descurcat altfel?

Augustin Imbrea: Nu, e bătrână, e bolnavă, ajutăm și noi cu ce putem”.

”E necăjită, nu o ajută nimeni, cade casa pe ea. Au pus băieții mână de la mână și ne-am mobilizat să facem, să nu se dărâme casa pe ea”.

Tânărul care a inițiat proiectul spune că dragostea pentru bunica lui l-a îndemnat să o ajute pe tanti Maria.

”- Îți place ce facem aici?

- Da, cum să nu. Nu visam așa ceva.

- Eu am avut o bunică care acum 3 luni s-a stins. Știind că pentru bunica mea am făcut foarte multe am venit aici și mi-am dat seama că am putere să o ajut pentru că am foarte mulți prieteni. Mi-am dat seama că trebuie ajutată și a doua zi m-am apucat de treabă”.

Proiectul a început în urmă cu 10 zile și mai bine de 70 de voluntari au trecut pragul bătrânei să o ajute.

În curând, casa va fi gata, iar bunica și nepotul se vor putea muta într-o locuință adevărată.