Gerhard Karner, despre extinderea spațiului Schengen: Are sens să includem Croația și să nu includem Bulgaria și România acum

Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner (foto articol), s-a pronunțat încă de la început împotriva aderării Croației, României și Bulgariei la spațiul Schenghen.

„Nu este momentul să votăm acum o extindere, dacă sistemul frontierelor externe nu funcționează. Extinderea unui sistem stricat nu poate funcționa. Situația din Europa arată foarte clar că protecția frontierelor externe a eșuat”, declara Karner, care face parte din partidul conservator ÖVP, pentru Kurier.at.

Recent, însă, același Karner a afirmat că Austria s-a răzgândit în privința Croației, dar nu și în cea a României și Bulgariei.

Întrebat de ziarul Kurier despre posibilul veto al Austriei împotriva aderării la Schengen a României și Bulgariei, ministrul austriac a subliniat în cazul celor două state vecine că nu are sens să fie incluse acum: „Pentru noi, decizia se aplică faptul că noi credem că are sens să includem Croația și să nu includem Bulgaria și România acum. Este important (în cazul sistemului de azil – n.red.) ca trei aspecte de bază să funcționeze: protecția frontierelor externe, refuzurile de primire și distribuția celor care cer azil. Adevărul este că multe lucruri nu funcționează în aceste domenii. Și de aceea trebuie să continuăm să lucrăm și să luptăm”.

Karner: „Am avertizat deja despre această situație în aprilie”

Mai mult, jurnaliștii de la Kurier l-au întrebat pe Karner despre acuzația privind căreia ÖVP, partidul său, exploatează în prezent problema azilului pentru a distrage atenția de la problemele interne ale formațiunii politice.

„Acest lucru este susținut, printre alții, de partidele SPÖ și Neos. Adevărul este că am avertizat deja despre această situație în aprilie. Nimeni nu a ridicat această problemă în primăvară, în timp ce eu am avertizat că se va întâmpla. De asemenea, am ridicat în repetate rânduri această problemă la nivel european, deoarece suntem primii care vor fi afectați de acest val de refugiați economici, dintre care majoritatea vin pe ruta balcanică”, a adăugat Gerhard Karner.

România, răspuns favorabil din partea Țărilor de Jos

Țările de Jos se opun aderării Bulgariei în spațiul Schengen, dar au dat unde verde României și Croației. Și Suedia a aprobat aderarea României la spațiul comunitar.

„Sunt trei țări care doresc să adere la spațiul Schengen, acestea sunt Croația, România și Bulgaria. Croația și România îndeplinesc toate condițiile, dar Bulgaria, nu”, a declarat Eric van der Burg, secretar de stat.

Votul pentru agenda finală a Consiliului JAI de pe 8 decembrie, unde ar urma să fie supusă la vot aderarea României la spațiul Schengen a fost amânat până pe data de 7 decembrie, au declarat surse oficiale pentru Știrile ProTV.

România așteaptă de 15 ani aderarea la spațiul Schengen. Regula este ca toate statele membre UE să fie de acord.

Sursa: Kurier.at / Știrile ProTV
Dată publicare: 03-12-2022 12:16