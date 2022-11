George Simion: Parchetul de pe lângă ÎCCJ a clasat dosarul în care eram acuzat că aş fi condus fără permis

Simion a spus că a primit înştiinţarea oficială, comunicarea din partea Parchetului de pe lângă ÎCCJ, care a clasat dosarul.

”În cadrul hârtiilor care ne-au parvenit spune clar că la data de 30 septembrie nu aveam carnetul suspendat. Pe scurt, eu am fost la 3 noaptea dus cu forţa la Poliţia Rutieră, am fost reţinut o oră şi jumătate, am fost percheziţionat de trei ori, deşi nu comisesem nicio infracţiune, nicio ilegalitate. (..) Este a doua oară în ultimii doi ani când mi se fabrică dosar de către Poliţia Rutieră. Scopul nu e de a primi o condamnare, pentru că evident nu există temeiul legal pentru care să fiu condamnat, ci este ca imaginea mea publică să fie afectată, să fie terfelită. Să fiu reţinut o oră şi jumătate, exact cât a fost nevoie ca autocarul să fie ridicat”, a afirmat el, potrivit News.ro.

George Simion a menţionat că ”este evident că ce s-a întâmplat în seara între 29 şi 30 septembrie este o operaţiune de poliţie politică”.

”Constat cu bucurie că magistratura nu a intrat în acest jos murdar”, a mai afirmat liderul AUR.

”Prin prisma faptului că am fost batjocorit statul de drept în România şi instituţii care ar trebui să reprezinte seriozitate, cer măsuri urgente”, a mai spus Simion, el precizând că ”sunt mai multe instituţii care au participat la abuzurile din acea noapte”.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 04-11-2022 11:04