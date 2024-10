Garda de Mediu, o nouă acțiune în Sintești. Comisarii au dat amenzi de peste 65.000 de lei și au confiscat tone de deșeuri

„În continuare actiunilor si in scopul asigurarii unui climat de linişte, a unui mediu sănătos şi pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale (în special cele îndreptate împotriva mediului înconjurător), azi, 24.10.2024, în intervalul 07:00- 10:0 s-a actionat, sub coordonarea reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Ilfov, pe raza comunelor Jilava si Vidra, sat Sintesti, jud. Ilfov, ocazie cu care au participat in sistem integrat 118 efective, formate din 10 comisari din cadrul Garzii de Mediu Ilfov, 62 politisti din cadrul IPJ Ilfov (structura de ordine publică, rutieră, investigaţii criminale, arme, economic) cu sprijinul SAS Dambovita si 30 lucratori din cadrul IJJ Ilfov şi ai Gruparii Mobile de Jandarmi Ploieşti, precum si16 specialisti din cadrul Reţele Electrice Muntenia”, anunţă Garda de Mediu Ilfov, într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

