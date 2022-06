Gala de Premiere Effie 2022. Agențiile câștigătoare ale ediției din acest an

Effie România/Facebook

18 agenții au fost premiate la ediția a XIX-a a Galei Effie 2022, conform IQads. Evenimentul a avut loc pe 16 iunie, la Palatul Bragadiru.

Tazz a fost desemnat Brand of the Year la Gala de Premiere Effie 2022. Evenimentul s-a desfășurat live la Palatul Bragadiru și a fost moderat de Cosmin Stan, news anchor ProTV.

18 agenții, premiate la Gala Effie 2022

18 agenții au fost premiate la ediția a XIX-a a Galei Effie 2022. Au fost acordate, în total, 1 Grand Effie, 9 Gold Effie, 19 Silver Effie și 30 Bronze Effie. Campania „Book a Vax”, semnată de House of Arrows și dezvoltată pentru Editura Curtea Veche a primit Grand Effie.

Comitetul de organizare al evenimentului a fost format din: Ruxandra Rau - Director Brand & Communication Strategy Telekom Romania, Bianca Manescu - Head of Strategy Kubis Interactive, Irina Pencea - Managing Partner & Co-Founder Jam Session Agency, Adrian Tuluca - Managing Director Propaganda, Bogdan Nitu - General Manager & Partner GMP+WEBSTYLER, Corina Bratu – Planning Director Leo Burnett Romania, Diana Crasmariu – General Manager Cohn&Jansen Creative Network, Mihai Trandafir - Managing Director UM Romania, Catalin Albu - Client Service Director Publicis Romania, Nicolae Catalin Carstea - Senior Brand Manager Flavoured Non alcoholic Ursus Breweries, Ileana Cocias - Senior Marketing Director P&G SEE, Roxana Matasel - Marketing Director KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Simona Panait - Marketing & Online Director Samsung Electronics Romania and Bulgaria, Mircea Staiculescu - Co founder Headvertising si Wenka Booij - Head of Brand and Marketing ING Bank Romania

Agențiile și companiile câștigătoare de anul acesta

Cheil Centrade, Cohn & Jansen Creative Network, DDB Romania, Graffiti PR, House of Arrows, Headvertising, Jam Session Agency, LEO BURNETT, Minio Studio, Mercury 360, Media Investment, McCann Worldgroup Romania, Publicis Romania, Saatchi & Saatchi + The Geeks, Sector 7 HUB, The Mainstage Agency, Tribal Worldwide si VMLY&R.

Top trei agenții care au obținut cel mai mare punctaj din competiție: Publicis Romania, Leo Burnett Romania, Jam Session Agency;

Top trei clienți de pe primele poziții: Procter & Gamble, HCL Online Advertising si, la egalitate de puncte Carrefour Romania impreuna cu Editura Curtea Veche;

Top trei Branduri: Tazz pe prima poziție, urmat de Editura Curtea Veche și de Carrefour România.

Clientul Anului este Procter & Gamble, Brandul Anului este Tazz, iar Agenția Anului - Publicis Romania.

Grand Effie a fost acordat lucrării „Book a Vax”, semnată de Huse of Arrrows pentru Editura Curtea Veche.

LISTA INTEGRALĂ CU AGENȚIILE CÂȘTIGĂTOARE ȘI PREMIILE ACORDATE