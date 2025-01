Gadgeturile pentru animalele de companie sunt tot mai căutate și în România. Cele mai căutate sunt bolurile pentru mâncare

Gadgeturile pentru animalele de companie sunt tot mai căutate și în România. Comercianții spun că au înregistrat în ultimul an vânzări aproape duble.

Cele mai căutate sunt bolurile pentru mâncare, litierele sau jucăriile - toate inteligente, conectate la telefonul stăpânului printr-o aplicație.

Dar oferta ajunge până la zgarda care monitorizează somnul și difuzorul prin care vă puteți juca de la distanță cu pisica sau câinele de acasă.

Aceasta litieră inteligenta costa peste 2.500 de lei şi nu doar că se curăţă singură, dar transmite stăpânului şi alte semnale importante.

Gabriela Boca, stăpâna pisicilor: "Este un plus pe care o aduce în viaţa noastră// nu se mai simte mirosul. Aici are şi parfum."



Iar aceste boluri inteligente se vând cu 1.000 de lei şi pot monitoriza dieta fiecărei feline. În plus dacă o pisică încearcă să guste din bolul alteia – se închide. (avem filmata situaţia)



Laura Alexandra, proprietara pisicilor: "Putem vedea exact cine a mâncat, cât a mâncat, câte grame, câte des a mers la castron. Eu dacă aș fi avut castronul ăsta mai demult aș fi văzut din timp că pisica cu diabet mănâncă foarte mult cantitativ slăbește".

Vânzările de dispozitive smart pentru animale de companie au crescut cu 90%, în 2024, față de anul anterior, potrivit platformelor de comerț online. Proprietarii au mai căutat şi zgărzi cu gps și sistem care monitorizează pulsul sau temperatura animalului.

Paul Dinu, representant companie: "Dozatoarele inteligente de hrană şi partea fântâni inteligente, aici e creştere mai mare. Fântâna îi asigura animalului o apă foarte foarte calitativa// primeşti alerta când filtrul e spre sfârşitul vieţii."

Piața globală de accesorii premium pentru animale de companie se ridica în prezent la peste 4 miliarde de dolari.



