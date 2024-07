Furtunile violente au făcut ravagii în estului Franţei. Opt persoane au fost rănite. „Pagubele sunt considerabile"

La Annéville, în Haute-Marne, drumurile au fost inundate şi "bucăţi de carosabil au fost luate de ape", a declarat pentru AFP prefecta departamentului, Régine Pam, care se afla la faţa locului duminică dimineaţa.

Drumurile din departament erau încă închise duminică în principal "din cauza resturilor", însă oprirea ploii a permis "curăţarea drumurilor", a adăugat ea, precizând că opt persoane au fost rănite uşor în cursul acestui episod. Unele dintre acestea au fost spitalizate pentru "hipotermie".

????????:A storm system producing powerful gusts of wind is rising over the north of Auvergne, here in Franchesse in Allier,#France

20 July,2024

