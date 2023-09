Furia naturii a lovit în Craiova. 17 acoperișuri au fost luate de vijelie: "A fost dezastru, simțeam că se mișcă blocul”

Smuls de vânt, un acoperiș a fost proiectat într-un bloc și o grădiniță. O femeie a fost rănită.

Cele mai mari probleme au fost în centrul orașului. O mașină a fost luată de ape. Circulația tramvaielor a fost întreruptă, iar pasajele închise traficului.

Totul a început după ce fulgerele au brăzdat cerul, zeci de minute. Apoi, vântul a frânt la grămadă arbori și stâlpi de electricitate.

O rafală puternică a smuls acoperișul de pe o clădire și l-a proiectat pe un bloc și o grădiniță.

Bucățile de tablă s-au înfipt în terasa blocului, ca niște piroane.

Martor: "A fost o zguduitură puternică. Când m-am uitat după zguduitură pe geam părea ca și cum ar fi căzut un OZN. Ca-n Independence Day, ar fi căzut exact pe bloc. Ceva incredibil!"

În total, 17 acoperișuri au fost luate de vijelie.

Localnic: "Toată strada asta era umplută de acoperișuri. Peste tot numai acoperișuri, de aici încolo."

Până a trecut furtuna, oamenii s-au baricadat în case. Intrarea unui imobil a fost blocată de copaci.

Localnic: "A fost dezastru, în câteva minute, secunde, nu vedeam de piatră, vijelie mare, ploaie mare, am avut alertă pe telefoane, simțeam că se mișcă blocul!”.

După potop, zeci de șoferi au vrut să vadă ce a rămas din mașinile lor.

Localnic: "În primul rand cel mai rău este sus, plafonul, partea de aici, parbrizul este făcut zob."

Localnic: "Am auzit un vuiet puternic și un sunet metalic. Am ieșit afară și când am văzut-o, era acoperită toată. Nu avem asigurare CASCO, decât acel RCA care nu ne ajuta în situația aceasta."

Mietta Colan, meteorolog: "S-au înregistrat cantități foarte mari de apă de peste 50-70 litri pe metrul pătrat, cea mai mare cantitate înregistrată fiind de 120 de litri pe metrul pătrat."

În tot județul Dolj, zeci de persoane au sunat la 112 și au cerut ajutor.

Dată publicare: 25-09-2023 19:22