Frați siamezi uniți în zona craniului, despărțiți printr-o operație care a durat 33 de ore | FOTO

Operația de despărțire a siamezilor a fost una complicată din cauza faptului că gemenii aveau craniile fuzionate.

Înainte de intervenția chirurgicală, medicii au petrecut luni de zile testând, cu ajutorul realității virtuale, diverse tehnici de operație.

Gemenii uniți în vârstă de aproximativ trei ani au fost separați cu succes după 33 de ore de operații.

Bernardo și Arthur Lima au suferit mai multe intervenții chirurgicale la Rio de Janeiro, sub conducerea chirurgului pediatru britanic, Noor ul Owase Jeelani de la Spitalul Great Ormond Street din Londra, conform The Independent.

