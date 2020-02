Fostul primar al municipiului Piteşti Tudor Pendiuc, condamnat la 8 ani de închisoare

Fostul primar al municipiului Piteşti Tudor Pendiuc a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la 8 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

În acelaşi dosar, fiica sa, Emanuela Pendiuc, acuzată de complicitate la luare de mită şi spălare de bani, a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare.

Decizia nu e definitivă.

Dosarul are legătură cu un contract de achiziţie a unor autobuze de către SC Publitrans 2000 SA, societate care asigură transportul public local în Piteşti, având ca acţionar unic Consiliul Local.



Comunicatul Tribunalului București:

Condamna pe inculpatul PENDIUC TUDOR la pedeapsa rezultanta de 8 (opt) ani inchisoare.

2.Condamna pe inculpata PENDIUC EMANUELA-ELENA, la o pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani inchisoare.

3. condamna pe inculpatul VISOIU VALENTIN, la o pedeapsa rezultanta de 7 (sapte) ani si 8 (opt) luni inchisoare.

4. condamna pe inculpatul VĂSÎI GHEORGHE, la o pedeapsa de 6 (sase) ani inchisoare.

5.condamna pe inculpatul SCARLAT CONSTANTIN, la o pedeapsa de 6 (sase) ani inchisoare.

​6. Dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului CONSTANTIN ION, constatnd intervenit decesul acestuia .

7. Condamna pe inculpatul ROMAN ROBERT-AURELIAN, la o pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

8. Condamna pe inculpatul NECHITA EMILIAN, la o pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

​9. Condamna pe inculpatul ROTARU MANUEL-VASILE, la o pedeapsa de 5 ani si 6 (sase) luni inchisoare.

10. Condamna pe inculpata BERINDE ELENA, la o pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

11. Condamna pe inculpata IVAN LUCIA-CORINA, la o pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare.

12. Condamna pe inculpatul PETRIEA DORU-ALEXÀNDRU, la o pedeapsa cu amenda penala in cuantum de 30.000 lei.

13. Condamna pe inculpatul PETRIEA MIHAI, la o pedeapsa cu amenda penala in cuantum de 15.000 lei.

14. Condamna pe inculpata LIS ELENA-CARMEN, la o pedeapsa cu amenda penala in cuantum de 9.600 lei.

​Pe latura civila a cauzei:

​Obliga in solidar inculpatii Pendiuc Tudor, Visoiu Valentin, Văsîi Gheorghe ( in solidar si cu partea responsabila civilmente SC GIREXIM UNIVERSAL SA PITESTI) , Scarlat Constantin (in solidar si cu partea responsabila civilmente SC CNCD SA PITESTI) , Roman Robert-Aurelian, Nechita Emilian, Rotaru Manuel-Vasile, Berinde Elena si Ivan Lucia-Corina la plata catre partea civila CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI, a sumei de 23.013.099,65 lei.

​Lasa nesolutionata actiunea civila cu privire la inculpatul Constantin Ion.

Mentine masura sechestrului asigurător, dispus …., după cum urmează:

1. bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului PENDIUC TUDOR:

.........

2. bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului VIŞOIU VALENTIN:

……..

Constata ca prin incheierea de sedinta pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia I-a Penala la data de 21.02.2019 in Dosarul penal nr. 10080/3/2015/a40, asa cum a fost modificata prin Decizia penala nr. 112/C din data de 27.03.2019 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia I-a Penala, s-a ridicat sechestrul asigurător asupra celor 50 de părţi sociale în valoare de 1.000 de lei reprezentând 50% din capitalul social al S.C. Confiden Travel S.R.L. cu obligaţia consemnării la dispoziţia organelor de urmărire penală a sumei de 1.000 de lei.

Constata ca inculpatul Visoiu Valentin a consemnat la dispoziţia Curtii de Apel Bucuresti suma de 1.000 de lei.

Mentine masura sechestrului asigurător, dispus prin ……, asupra sumelor de 44.175 euro şi 27.801 lei, sume ridicate cu prilejul efectuării percheziţiei.

Mentine masura sechestrului asigurător, dispus prin ………… asupra:

- bunurilor mobile aparţinând SC CNCD SA PITEŞTI, respectiv …………..

- acţiunilor deţinute de inculpatul VASII GHEORGHE, după cum urmează……..

Dispune confiscarea speciala de la inculpata PENDIUC EMANUELA EMA a apartamentului nr. …..situat în …… primit de catre inculpatul Pendiuc Tudor cu titlu de mita.

Obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, dupa cum urmeaza :

- inculpaţii Scarlat Constantin şi Văsîi Gheorghe, în solidar cu partile responsabile civilmente SC CNCD SA PITEŞTI, având datele de identificare .. - … si SC GIREXIM UNIVERSAL SA PITEŞTI, având datele de identificare ..-…, la plata sumei de cate 105.000 lei fiecare;

-inculpatul Pendiuc Tudor - 55.000 lei,

-inculpata Pendiuc Emanuela Elena –25.000 lei,

- inculpatul Vişoiu Valentin- 55.000 lei,

-inculpata Berinde Elena — 7.500 lei,

-inculpatul Nechita Emilian - 7.500 lei,

- inculpata Ivan Lucia Corina - 7.500 lei,

- inculpatul Roman Robert Aurelian 7.500 lei,

- inculpatul Rotaru Manuel Vasile- 7.500 lei,

-inculpata Lis Elena Carmen - 8.000 lei,

-inculpatul Petriea Alexandru Mihai - 8.000 lei,

inculpatul Petriea Mihai - 8.000 lei.

Potrivit DNA, în strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public local de călători în municipiul Piteşti era prevăzut ca Publitrans să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, achiziţionate de Consiliul Local prin alocare de fonduri.

Anchetatorii susţin că fostul primar Tudor Pendiuc a făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat şi prelungit un contract de asociere în participaţiune între Publitrans şi societăţile private CNCD/Girexim Universal SA, în folosul ultimelor două firme.

În aceeaşi direcţie, în perioada 2006 - 2007, a acţionat şi Robert Roman care, în calitate de director general al SC Publitrans 2000 SA, a susţinut în mod nereal, în conţinutul unei adrese pe care a înaintat-o Primăriei Piteşti, că, prin planul de afaceri, se propune achiziţia de autobuze şi încheierea unui parteneriat public privat, deturnându-se litera şi spiritul planului discutat în Consiliul de Administraţie, precum şi voinţa CA al Publitrans.

Mai mult, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 7 februarie 2007, Robert Roman a avansat ca unică soluţie de redresare a societăţii asocierea cu un operator privat, precizând că aceasta urma să se realizeze potrivit Codului comercial (cu încălcarea prevederilor legale şi a celor din actul constitutiv al societăţii), făcând astfel posibilă încheierea ulterioară a contractului de asociere în participaţiune.

Sub pretextul inexistenţei fondurilor publice necesare achiziţionării celor 80 de autobuze, Pendiuc a determinat încheierea contractului de asociere în participaţiune, în condiţiile în care cele două firme private erau obligate să deţină autobuzele în proprietate.

Conform DNA, începând cu luna noiembrie 2008 şi până în luna octombrie 2014, deşi cunoşteau împrejurarea că CNCD SA/SC Girexim Universal SA nu deţin în proprietate cele 80 de autobuze, Manuel Rotaru şi Elena Berinde, exercitându-şi în mod defectuos atribuţiile de serviciu, au solicitat Primăriei Piteşti încasarea subvenţiei şi au semnat 70 de procese-verbale de verificare a documentaţiei la decontul de subvenţie pentru activitatea de transport public de persoane.

Acţionând în această modalitate, cei doi au făcut posibil ca Pendiuc, în calitate de ordonator principal de credite, să dispună efectuarea de plăţi către societăţile anterior amintite.

În acelaşi context, Lucia Ivan, în calitate de şef Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice, începând cu luna noiembrie 2008 şi până în luna decembrie 2010, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu din fişa postului pe care îl deţinea, a semnat 26 de procese-verbale de verificare a documentaţiei la decontul de subvenţie pentru activitatea de transport public de persoane cunoscând împrejurarea că CNCD/Girexim Universal nu deţin în proprietate cele 80 de autobuze, modalitate care a făcut posibil ca inculpatul Tudor Pendiuc să dispună efectuarea de plăţi către acele societăţi.

Finalitatea derulării în condiţii frauduloase a acestui contract a fost aceea că, în cadrul asocierii, firmele private CNCD/ Girexim Universal au dobândit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociaţie şi au realizat şi un profit substanţial, în timp ce societatea publică de transport Publitrans 2000 SA s-a regăsit, la finalizarea contractului, în aceeaşi situaţie, practic fără mijloace de transport.

Procurorii arată că din subvenţia încasată de la Primăria Piteşti firmele private au achitat autobuzele care le-au revenit în proprietate, ulterior.

De asemenea, Tudor Pendiuc este acuzat că a primit, la data de 18 februarie 2008, pentru fiica sa, Emanuela Pendiuc, de la Valentin Vişoiu, un apartament în municipiul Bucureşti - Ansamblul Rezidenţial Quadra Place, în valoare de 130.900 euro (echivalentul a 475.812.18 lei), în schimbul favorizării asocierii CNCD/Girexim Universal în procedura de atribuire a contractului de asociere în participaţiune, respectiv acordarea efectivă, executarea şi ulterior prelungirea acestuia.

Pentru a disimula primirea acestui apartament, la data de 26 noiembrie 2007, Emanuela Pendiuc a încheiat un antecontract, iar la data de 18 februarie 2008, a încheiat contractul de vânzare cu SC Conarg Real Estate SRL şi ulterior a acceptat eliberarea a două chitanţe, în sumă de 110.000 lei şi 365.112 lei, de către Conarg Real Estate SRL, fără a remite sumele de bani societăţii anterior amintite.

Pentru a crea aparenţa că apartamentul a fost plătit şi că nu reprezintă un folos nejustificat, Valentin Vişoiu, în calitate de persoană cu putere de decizie în cadrul SC Conarg Real Estate SRL, a acceptat încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în care să se menţioneze, în mod nereal, că a fost încasată integral contravaloarea.

În calitate de beneficiar direct al contractului de participaţiune, în condiţiile în care asocierea era obligată să deţină mijloacele de transport în proprietate, Vişoiu a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD SA, făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii.

În această modalitate, Vişoiu a sprijinit activitatea infracţională care a condus la încasarea, în mod nelegal, a subvenţiei de către asocierea CNCD/Girexim.

În seara zilei de 5 noiembrie 2014, Doru-Alexandru Petriea, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară în cadrul DNA, i-a comunicat tatălui său, Mihai Petriea, că, în data de 6 noiembrie 2014, procurorii anticorupţie urmau să efectueze percheziţii la domiciliul lui Tudor Pendiuc.

La rândul său, Mihai Petriea a comunicat această informaţie Elenei Lis, care a transmis-o mai departe lui Tudor Pendiuc.

Primăria Municipiului Piteşti s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 28.556.450 lei (peste 6,3 milioane euro).

Tudor Pendiuc a fost primar al Piteştiului în perioada 1992-2014.