Focar de Covid-19 la Spitalul Județean Bistrița-Năsăud. 10 asistenți infectați

Zece angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Bistriţa, toţi asistenţi medicali, au fost confirmaţi cu COVID-19 în ultimele zile, cei mai mulţi dintre aceştia lucrând în cadrul Secţiei de neurologie.

În secția de neurologie a fost a dispusă şi o anchetă administrativă, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, managerul spitalului, Gabriel Lazany.

Cele mai recente cazuri de COVID-19, în număr de opt, au fost confirmate în cursul zilei de marţi, iar conducerea spitalului a dispus ca, pe perioada anchetei, să fie suspendaţi din funcţie medicul şef de la Secţia de neurologie şi asistentul şef.

"Săptămâna trecută am avut un asistent medical simptomatic pe care l-am testat şi care lucra la CT. În urma anchetei, am testat contacţii lui. Primul contact care a fost testat este partenera lui, care este asistentă medicală la Secţia de neurologie. Am testat-o şi s-a constatat că şi ea este pozitivă, drept urmare ne-am dus mai departe cu testările la personalul din cadrul Secţiei de neurologie şi ieri (marţi - n.r.) am depistat pozitive opt asistente medicale - din Secţia de Neurologie şi o asistentă medicală de la ATI. Pe lângă ancheta epidemiologică, am început şi o anchetă administrativă, pentru că se pare că relaxarea nu este doar în rândul populaţiei, ci şi în rândul personalului medical. Prima măsură pe care am luat-o în această dimineaţă a fost suspendarea din funcţie a medicului şef de secţie şi a asistentului şef, la Secţia de Neurologie, pe perioada desfăşurării anchetei", a declarat Lazany.

El a precizat că, din primele discuţii purtate cu angajaţii de la Neurologie, se pare că aceştia aveau obiceiul să servească împreună masa de prânz, fără a-şi lua nicio măsură de protecţie.

Managerul spitalului a dispus ca atât personalul medical, cât şi cei 50 de pacienţi internaţi pe etajul unde funcţionează Secţia de neurologie (25 la Cardiologie, 23 la Neurologie şi doi la Oftalmologie) să fie testaţi pentru COVID-19, iar spaţiile să fie dezinfectate.

Tot la nivelul Secţiei de neurologie s-a înregistrat un incident în cursul zilei de duminică, când unul dintre preoţii spitalului a intrat în secţie cu un aparţinător al unui pacient, folosindu-se de liftul pentru personal şi ignorând regulile privind carantina, motiv pentru care preotul este acum cercetat disciplinar.

"Am primit o sesizare din partea unui medic, tot la Secţia de neurologie, că preotul, însoţit de un aparţinător al unui pacient, a urcat pe secţie ca să îi facă...ceva. Pacientul nu era terminal, deci nu avea neapărată nevoie de asistenţă religioasă. Mai mult decât atât, pe partea aceasta, a preoţilor, am prevăzut măsuri speciale, şi ei trebuie să le respecte. Este motivul pentru care am cerut Serviciului de resurse umane să deschidă o anchetă disciplinară prin intermediul Comisiei de disciplină", a explicat managerul SJU Bistriţa.

În prezent, la SJU Bistriţa sunt internaţi 83 de pacienţi cu COVID-19, dintre care şase la Terapie Intensivă, numărul urmând să crească după internarea, în cursul zilei de miercuri, a asistenţilor medicali depistaţi pozitivi.