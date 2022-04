Florin Cîțu s-a trezit singur în Ucraina. „Am aflat de la ucraineni că domnul Ciolacu nu mai vine pe 27”

StirilePROTV

S-a întors din vizita făcută în Ucraina și Florin Cîțu, șeful Senatului. Deși trebuia să ajungă acolo împreună cu Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a trezit că e singur și a aflat asta chiar de la ucraineni.

Ciolacu i-o luase înainte și a plecat în Ucraina alături de premierul Ciucă. În final, cei trei oficiali români au transmis un mesaj unitar: România va sprijini Ucraina inclusiv cu armament dacă va fi nevoie.

Ajuns la Kiev la o zi după premier și șeful Camerei Deputaților, Florin Cîțu s-a întâlnit cu președinele Volodimir Zelenski și au avut o scurtă discuție. Îmbrăcat cu un hanorac kaki, la fel ca oficialii ucraineni, președintele Senatului a vizitat Kievul și trei localități devastate de invazia rusă, Bucea, Irpin și Hostomel.

Cu zi înainte, un traseu similar au avut Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Ciolacu spune acum că l-ar fi anunțat pe Cîțu că nu mai merge cu el.

„A fost o decizie luată împreună cu prim-ministrul, am discutat și cu președintele României. Domnul președinte Florin Cîțu... am avut împreună o discuție pe telefon, înainte de a pleca, cu câteva ore înainte. Domnul Florin Cîțu a făcut parte din cu totul alt scenariu”, a transmis Marcel Ciolacu.

Florin Cîțu susține însă altceva.

Florin Cîțu: Am aflat luni, de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul președinte Ciolacu nu mai vine pe 27. Nu am întrebat când vine, nu am știut ce se întâmplă.

Reporter: Spunea dimineață că v-a sunat.

Florin Cîțu: Nu, nu m-a sunat.

Reporter: V-a întrebat și pe dvs dacă vreți să faceți parte din delegație?

Florin Cîțu: Nu, nu.

Alături de delegația de parlamentari europeni din care a făcut parte, Florin Cîțu a susținut aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. În plus, a dat asigurări că la nevoie România va sprijini Ucraina si cu armament.