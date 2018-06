Firea, acuzată că a favorizat clubul nașului de cununie. Becali: ”Nu vorbesc afaceri cu femei”

Gabriela Firea este acuzată că a favorizat clubul FCSB, al naşului său de cununie, printr-un protocol secret semnat între Primăria Capitalei şi echipa respectivă de fotbal.

Conform jurnalistului Cătălin Tolontan, întreţinerea gazonului de pe Naţional Arena a fost cedată FCSB-ului, iar primăria s-a angajat să o finanţeze din bani publici, fără să condiţioneze suma şi fără ca firma de mentenanţă să fie aleasă prin licitaţie publică.

Primăria ar plăti acum către FCSB 30.000 de euro lunar, în timp ce chiria pe care FCSB o plăteşte este de doar 12.000 de euro pe lună. Primăria şi Gigi Becali au negat acuzaţiile.

Conform unui protocol semnat chiar de Gabriela Firea, în urmă cu 8 luni, Primăria Capitalei a transferat obligaţia de întreţinere a gazonului de pe Naţional Arena clubului FCSB, urmând ca acesta să contracteze o firmă de mentenanţă şi să transmită primăriei care sunt costurile întreţinerii.

Astfel, primăria se angaja să compenseze chiria şi utilităţile pe care le plătea FCSB, cu suma aferenta întreţinerii gazonului.

Gigi Becali: "FCSB plătea înainte 12.000 de euro chirie pe lună, cu celălalt primar. Și acum plăteşte la fel, numai că nu-i dă primăriei, îi dă la firma de mentenanţă. Știţi de ce? Pentru ca să găsească o construcţie juridică, că nu puteau face licitaţie atunci. Noi chiar am ajutat Primăria Capitalei. Cum? Am acceptat ca banii - 12.000 - să-i dăm în avans, chiria s-o plătim în avans firmei Chris Garden asta, ca să facă mentenanţa. Noi n-avem treabă cu mentenanţa. Acolo joacă şi Rapid.”

Gigi Becali, nașul de cununie al Gabrielei Firea, mai invoca un motiv în apărarea sa: nu face afaceri cu femei.

Gigi Becali: "De când este fina mea, n-am vorbit măcar, niciodată n-am pronunţat cuvântul euro sau business cu Gabriela Firea. Niciodată. Chiar dacă ar fi fost ceva, nu vorbesc. Pentru că nu vorbesc cu femeile afaceri, eu nu fac."

Consilierii generali din opoziţie spun că nu aveau cunoştinţă de existenţa acestui contract şi că primăria ar fi trebui să organizeze licitaţie publică.

Roxana Wring, consilier general USR: "Primăria, în acest moment, plăteşte mai mult FCSB-ului decât FCSB plăteşte primăriei pentru Arena Naţională... E şocant, de altfel. Ne aşteptăm ca în momentul în care contractul cu UTI este înlocuit, să se facă o licitaţie publică transparentă"

Pe de altă parte, primăria susţine că:

"Acest tip de protocol nu putea face obiectul unei proceduri de achiziţie publică."

Dar precizează în acelaşi timp că:

"Direcţia Generală Investiţii demarează în perioada imediat următoare o procedură de licitaţie publică în ceea ce priveşte serviciile de mentenanţa şi întreţinere suprafaţa de joc de pe Arena Naţională."

Dincolo de aceste acuzaţii, dezvăluite de jurnalistul Cătălin Tolontan, cert este că Naţional Arena este o gaură neagră în bugetul Primăriei, de la construcţie, până în prezent.

Iniţial, construcţia Arenei Naţionale trebuia să coste 150 de milioane de euro. În realitate, costurile totale s-au ridicat la 234 de milioane de euro. În 7 ani de funcţionare, stadionul a înghiţit 80 de milioane de lei din bani publici şi a produs doar 30 de milioane de lei.

Primăria Capitalei nu a furnizat până în acest moment informaţii referitoare la sumele pe care le-a plătit din bani publici clubului FCSB.

