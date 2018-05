Final cumplit pentru două tinere din Arad. Șoferița ar fi făcut drifturi

Tragedie în judeţul Arad. Două tinere de 24, respectiv 26 de ani, au murit după ce au plonjat cu maşina într-un lac, de la mare înălţime.

În schimb doi băieţi, aflaţi în acelaşi autoturism, au reuşit să iasă la timp şi au înotat către mal. Potrivit martorilor, fata de la volan, făcea drifturi în momentul în care a pierdut controlul asupra vehiculului.

Cei 4 tineri şi-au petrecut ziua pe plajă amenajată a lacului Ghioroc, din judeţul Arad. Spre seară, au pornit la plimbare pe partea opusă şi au intrat cu maşina pe un drum agricol. Martorii povestesc că tânăra care conducea n-a mai stăpânit autoturismul care a derapat, a coborât o pantă abruptă, după care a nimerit în apă unde s-a scufundat rapid.

Tânăr: "Au început drifturile, să se învârtă şi s-au dus în viteză foarte mare acolo. Maşina a fost la patru, şase metri în apă. Pentru asta îţi trebuie viteză foarte mare, plus digul este foarte înalt."

Pe bancheta din spate erau doi tineri de 18 şi 27 de ani, care au reuşit să se salveze ca prin minune. Cu ultimele puteri, au înotat până la mal.

Tânăr: A alunecat maşina, a căzut maşina şi a plonjat în apă. M-am trezit, trăgeam aer, dădeam din mâini, am prins aer afară din maşină.

Reporter: Ce-ţi explici că s-a întâmplat?

Tânăr: În momentul ăsta, nu ştiu să vă explic nimic!

Băieţii spun că s-au întors după prietenele lor şi au făcut tot posibilul să le salveze. Un martor le-a sărit în ajutor.

Tânăr: "Cum mă duceam mai sub 1 metru, doi, nu am mai primit aer. Am încercat să găsesc, poate prind pe una să o scot, dar nu am găsit şi era prea rece apa."

Mama unui tânăr din maşină: A sărit şi el şi, celălalt băiat la fete în apă, dar nu a mai putut să facă nimic. A mai fost şi un cetăţean.

Reporter: A derapat?

Mama unui tânăr din maşină: Aşa mi-a spus, a derapat şi s-a surpat malul şi este o râpă aşa, mai adâncă, până la lac.

La faţa locului au ajuns de urgenţă mai multe echipaje de la salvare, pompieri, scafandri şi poliţie. După 25 de minute, salvatorii au reuşit să le aducă pe fete la suprafaţă.

George Pleșca, ISU Arad: "Servanţii au coborât în apă, au reuşit să identifice autoturismul, l-au ancorat şi l-au ridicat 30 de centimetri deasupra apei. Cu ajutorul echipajului de scafandri, au reuşit să scoată cele două victime. Erau în partea din faţă a maşinii: una la volan, una pe scaunul din dreapta."

Mădălina Periana, medic: "La ora 20:30 de minute a fost scoasă prima victimă, găsită în stop cardio respirator. S-au început manevrele de resuscitare. La două minute a fost scoasă a doua victimă, la fel, în stop cardio respirator."

Din păcate, tinerele au murit patru ore mai târziu, la spital. Vecinii şoferiţei, care era din comuna Orțișoara, judeţul Timiş, povestesc că tânăra iubea mult maşinile.

Vecin: "O adevărată pasiune, îi plăceau maşinile la maxim, ca un bărbat era pe sub maşină toată ziua. Aşa o fost să fie, ce pot să zic, să îi ierte Dumnezeu."

Poliţia anchetează acum condiţiile în care s-a produs tragedia.

