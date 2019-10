Filmul incidentului în care o elevă de 14 ani a fost împușcată după ce a chiulit de la ore

Incident grav, miercuri, lângă un liceu din Fieni, judeţul Dâmboviţa. O elevă în clasa a noua a ajuns la spital împuşcată în mână, iar acuzaţiile se îndreaptă împotriva unui coleg de clasă.

Băiatul s-ar fi jucat cu o armă cu alice şi ar fi rănit-o din greşeală. O anchetă trebuie să stabilească toate amănuntele şi mai ales de unde avea elevul arma cu pricina.

Fata de 14 ani a chiulit de la oră şi s-a dus la plimbare, împreună cu alţi doi adolescenţi. Unul dintre ei avea la el o armă și din teribilism, a început să se joace cu ea şi a manevrat-o greşit.

Incidentul a avut loc într-un foişor, aflat între blocuri, la aproape 200 de metri de liceu. După ce a fost împuşcată în mână, fata a fost transportată de urgenţă la cel mai apropiat dispensar, unde a primit ajutor medical, iar de aici a fost dusă la spitalul din Pucioasa.

Andrei Caragui, medic specialist chirurgie Spitalul orăşenesc Pucioasa: ”Prezenta la nivelul degetului 4, mâna dreaptă, o plagă împuşcată. Avea o alică de plumb, i-am extras-o, s-a suturat plaga”.

Atât părinţii copiilor cât şi poliţiştii au fost rapid informaţi despre cele întâmplate.

Robert Gojnea, tatăl elevei rănite: ”Eu am aflat de la faţă, mi-a dat telefon ca la şcoala s-a jucat cu nişte copii şi are o capsă în deget. În realitate, am aflat că avea o alică în deget”.

Conducerea liceului a aflat că arma, care face parte din categoria celor letale, provine de la un alt elev, din clasa a opta.

Daniela Bâra, directorul Liceului Aurel Rainu, Fieni: ”Arma nu i-a aparţinut, într-adevăr el a folosit-o, dar nu i-a aparţinut”.

Diana Măndoiu, diriginta elevei rănite: ”I-am învăţat permanent să stea la ore, să nu intre în conflicte, să nu plece cu persoane necunoscute”.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept şi urmează să stabilească exact cui aparţine această, dacă posesorul deţine autorizaţiile necesare şi dacă a respectat toate regulile de siguranţă impuse de lege.

