Filmul atacului din Timiș, unde un individ a atacat doi soți din senin. Ce spun martorii

Episod pe cât de sângeros, pe atât de neînţeles în judeţul Timiş. Acolo, un bărbat a fost ucis, iar soţia lui este în stare foarte gravă.

Autor este un individ care a atacat apoi, aparent fără motiv, alte patru persoane. Asasinul, extrem de periculos, a reuşit să dispară într-o pădure şi este căutat de sute de poliţişti şi de jandarmi. Autorităţile au dus în zonă inclusiv un elicopter.

Doi soți, atacați din senin în timp ce făceau sport în parc

Imaginile filmate în parcul din Făget - unde cei doi soţi au fost atacaţi de individul periculos - dau fiori. Oamenii zac întinşi pe o alee şi au răni pe tot corpul.

Era ora 8 dimineaţa când, în timp ce alergau prin parc, bărbatul s-a năpustit din senin asupra lor cu un corp dur. Ambii s-au prăbuşit sub ploaia de lovituri.

Martoră: "A urlat doamna atât de tare încât am ieşit să văd ce s-a întâmplat. Am văzut cum îi loveşte cu picioarele, m-am speriat, vă daţi seama, şi apoi au venit vecinii."

Martor: "Am sărit pe geam să văd ce se întâmplă, că se auzeau ţipete. Am văzut cum îi bătea pe ăştia doi."

Când au ajuns medicii de la ambulanţă, bărbatul era deja mort, iar soţia lui abia mai respiră, inconştientă. În stare foarte gravă, ea a fost dusă la spital cu elicopterul.

Ioana Obreja Andu, medic SMURD: "Am găsit-o într-o comă Glasgow şase puncte, inconştientă, cu un traumatism cranian sever, cu otoragie destul de masivă stânga."

Atacatorul, surprins de camerele de supraveghere

După incident, suspectul - despre care poliţiştii susţin că are 33 de ani - a fugit. A furat o bicicletă şi a mers cinci kilometri până în localitatea Temerești.

Camerele de supraveghere de la intrarea într-un magazin l-au filmat. Era confuz şi abia se mai ţinea pe picioare, dar totuşi extrem de violent, pentru ca a lovit dur cu pumnii în uşa incintei.

Secvenţele au fost suprinse după ce înainte, la intrarea în localitate, bărbatul a bătut o bătrână care se sprijinea într-un toiag, doar pentru că îi ieşise în cale.

Vecin: "Am văzut că vine cineva cu bicicleta, s-a oprit la oamna, a lovit-o. Am strigat că ce are cu ea, s-a uitat fioros la mine, eu m-am speriat am închis poarta, îmi tremurau mâinile."

După ce a pus-o jos pe bătrână, atacatorul a pus mâna pe băţul femeii şi turbat s-a îndreptat spre următoarele victime: doi soţi - aflaţi la câţiva metri distanţă.

Victimă: "A venit a luat-o pe nevasta-mea, a dat-o jos de pe remorcă, a lovit-o, a picat în şanţ, eu m-am dat jos de pe tractor şi am început să mă lupt cu el. Mă omora şi pe mine, avea o bâtă atât de mare şi aşa din senin, nu a zis nimic, doar ne-a lovit".

Criminalul a scăpat de polițiști

Plin de sânge, atacatorul a intrat ulterior într-un imobil, unde îi cunoştea pe proprietari, ca să se spele. O patrulă de poliţie a ajuns acolo şi a discutat cu el. A reuşit însă să îi păcălească pe agenţi. A furat din curte o maşină şi a pornit în viteză.

În goana lui, a lovit cu autoturismul o a şasea victimă: pe proprietarul maşinii.

Ca să îl oprească, poliţiştii au tras trei focuri de armă.

Alin Petecel, șef Inspectoratul Județean de Poliție Timiș: "Nu avem indicii clare, care a fost motivul pentru care a vătămat şi alte persoane, cu un corp contondent. După care a sustras un autovehicul, a forţat un baraj cu semnalarea organelor de poliţie, s-a folosit armamentul din dotare, nu s-a putut imobiliza, a mers spre zona împădurită."

După ce a furat maşina, individul a condus până la ieşirea din localitate şi a abandonat maşina aici şi s-a făcut nevăzut. Sute de poliţişti, jandarmi şi mascaţi periază zona în acest moment.

Ca să îl prindă pe bărbat, au fost aduşi poliţişti şi din judeţele vecine. La căutări autoritățile folosesc un elicopter şi o dronă.

Cine este atacatorul din Făget

Suspectul se numeşte Ionel Boldea. Individul a mai făcut probleme şi în trecut. Acum trei ani, când era ospătar, a atacat un client. Nu a stat nici o zi în inchisaore şi a primit doar o amendă penală.

Sorin Iacobescu, victimă: "Nu s-a rezolvat nimic, stai o săptămână internat la maxilo-faciale, la Timişoara, cu ruptură nazală, cu sinusurile înfundate, şi nu se face nimic? Din cauza asta, s-a ajuns la chestiile astea, în continuare. Pentru că el tot făcea, tot făcea, lumea tot îl ierta, poliţia îl ierta, judecătoria îl ierta şi el tot îşi făcea de cap."

Individul mai este cercetat în alte două dosare pentru loviri şi alte violente.

Pe urmele agresorului sunt acum peste 200 de poliţişti. Pentru că individul este extrem de periculos - agenţii au primit veste anti-injunghiere - că nu cumva şi vreunul dintre ei să îi pice victime.

Şefii poliţiştilor nu vor să mai aibă de a face cu un incident similar cu cel întâmplat acum o lună - când un agent din Timiş a fost împuşcat mortal de un infractor pe care încerca să îl captureze.

Acum, căutările se desfăşoară în mai multe localităţi - iar zonele unde s-ar putea ascunde atacatorul sunt luate la pas de agenţi.

Pe de altă parte, medicii au transmis că femeia de 59 de ani, atacată în parc, a fost operată de urgenţă la cap. Intervenţia a durat câteva ore. Femeia este şi acum tot în stare critică, la terapie intensivă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!