Fetiță de 8 ani salvată la limită de la înec, într-un Aquapark din Galați „Nu mai respira”

Fetița, venită cu bunica la plajă, a intrat în piscina pentru adulți. Nu știa să înoate si nu a realizat că apa depășește cu mult înălțimea ei. Un bărbat de 43 de ani aflat și el la relaxare a observat copila care nu se mai ridica la suprafața apei și a acționat imediat.

Teodor Oprișan, martor: „Eram în apă, mă uitam după copiii mei și-n momentul ăla am văzut o umbră în apă. Băi, ce se întâmplă acolo?!? Am scos fetița din apă și am încercat s-o salvăm cu toții.”

Reporter: Respira când ați scos-o?

Teodor Oprișan, martor: „Nu mai respira. Am apăsat-o pe piept ca să scoată apa din gură. A fost un băiat care era pe lângă noi care era medic, asistent, nu știu ce era, și m-a ajutat să salvăm fetița”.

Adusă la suprafață, copila a fost preluată de salvamarul aflat în apropiere și de personalul medical al parcului.

Dragos Magearu, reprezentantul parcului de distracții: „Salvamarul a intervenit prompt și persoanele din jur au scos destul de repede copilul, personalul medical a intervenit în mai puțin de 1 minut aplicând primul ajutor”.

Readusă la viață, fetița a fost predată echipajului SMURD chemat de urgență. A fost dusă la spitalul de pediatrie, unde a fost stabilizată și internată la secția de terapie intensivă. Tot la piscină, un alt copil care alerga pe o pasarelă, s-a împiedicat, a căzut și și-a rupt o mână. A ajuns și el în grija medicilor.

Cristina Marin – medic specialist în medicină de urgență: „Pacienții sunt stabili hemodinamic și respirator”.

Femeie: „Am și eu doi copii și acum stau și eu cu teamă mai ales că cel mare vrea pe tobogan, cel mic este pe aici și vă dați seama..”

Reprezentanții parcului de distracții spun că locul are personal de salvare și indicatoare care avertizează asupra eventualelor pericole, iar adulții care-i însoțesc pe cei mici ar fi bine să-i supravegheze, și ei, permanent.

Dată publicare: 22-08-2023 17:25