Fetiţa de 4 ani din Iași care a ajuns la spital cu arsuri pe tot corpul a murit în urma complicațiilor apărute

Fetiţa de 4 ani care a ajuns marți seară la Spitalul de Pediatrie din Iaşi cu arsuri pe tot corpul a murit miercuri dimineață.

Copila s-a stins la secţia de Terapie Intensivă, la scurt timp după ce medicii au reuşit să curețe rănile profunde de pe trupul ei plăpând. Între timp, ceilalţi 5 fraţi, care trăiau în condiţii mizere, plini de păduchi şi înfometaţi, au fost luaţi de asistenţii sociali.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

Tragedia s-a produs după lăsarea întunericului, în comuna ieşeana Popești. Două surori, de 4 şi 10 ani erau în casă, la gura sobei. Cea mare a încercat să aprindă focul, dar bidonul cu benzina i-a luat foc în mână. Copila s-a speriat şi a aruncat bidonul pe sora mai mică, de 4 ani, care stătea pe pat. Hainele i s-au aprins ca o torţă. Părinţii erau în curte şi au auzit ţipetele disperate ale fetiţelor.

Eugenia Perijoc, mama:"Eu eram afară la vacă, am şi porci, am dat apă şi mâncare şi ele două erau în casă, ce mai mari erau afară, cu mine. A venit fata de 6 ani, şi mi -a zis, mama, hai repede, că au luat hainele de pe fată foc. Am luat hainele şi I le-am dat jos, toate şi după aceea a sunat o vecină de aici la Salvare, ca eu nu am telefon. Ea a vorbit cu doamna asistentă până în Leţcani, pe Salvare, zicea că îi e somn".

Constantin Grosu, tata: "Am auzit că arde, arde, tipă, am venit imediat, am luat o găleată de apă şi am dat pe dânsa. Da, vorbea, dar spunea că îi e frig, să o învelesc, i se luase pielea de pe corp. Ele s-au jucat la foc acolo, una de pe alta au dat".

Miruna, copilă de 4 ani, a fost luată de medicii de la SMURD şi dusă la Spitalul de Pediatrie "Sf Maria" din Iaşi în stare critică.

Diana Cimpoeșu, medic Şef UPU-SMURD Iași: "Copilul a fost găsit după un acc, o arsură cu flacără, care a produs arsuri pe 60% din suprafaţa corpului, pe faţă, gât, braţe şi torace. A fot nevoie de anestezie generală, de intubaţie şi ventilaţie de la locul preluării”.

Copila a fost în comă indusă, operată şi ţinută în viaţă de aparate, la Secţia de Terapie Intensivă. Medicii au cerut trasferul către un spital de profil din Bucureşti. Ieri însă, din cauza rănilor profunde de pe corp, fetiţa a murit.

Lavinia Ionescu, purtător de cuvânt Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria Iași: "Copilul a fost transferat în sala de operaţie, s-a intervenit de urgenţă. Din păcate, evoluţia a fost nefavorabilă, iar copilul a decedat".

Ceilalţi 5 fraţi, crescuţi în condiţii mizere şi greu de imaginat, au fost luaţi de asistenţii maternali. Toţi minorii au păduchi, sunt subnutriţi şi neîngrijiți, spun cei de la Protecţia Copilului Iaşi.

Tiberiu Bantaș, DGASPC: "Au luat cei 5 copii, 4 fete şi un băiat, cu vârste curprinse între 7 luni şi 10 ani. În momentul de faţă, a fost chemat un asistent social dintr-o comună din apropiere şi copii urmează să plece cu acest asistent maternal, pentru a fi îngrijiţi şi trimişi la şcoală".

Deşi ştiau de sărăcia lucie în care trăiau cei 6 copii, autorităţile locale nu au luat nicio măsură. Cei 2 părinţi primesc lunar peste 2000 de lei din ajutoare sociale de la stat.

Poliţia a deschis o anchetă. Cel mai probabil, părinţii copiilor vor fi decăzuţi din drepturile părinteşti.