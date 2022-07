Festivalului Young Island organizat în Bacău promite distracție la cote maxime pentru acest weekend

Trei zile de distracție pe insulă de agrement din Bacău acolo unde are loc în acest weekend cea de-a doua ediție a festivalului Young Island.

Evenimentul a început vineri seară în forţă cu multă voie bună. Participanții au dansat și au cântat până la ultimul strop de energie.

DJ renumiţi au urcat pe scenă şi au întreţinut atmosfera până la răsărit.

Atmosfera a fost una incendiară încă din prima seară, la Young Festival pe insulă de agrement din Bacău.

Participanții s-au lăsat purtaţi de ritmurile care au spart liniştea nopţii, iar distracţia a atins cote maxime. Oamenii au fredonat cele mai cunoscute melodii şi au dansat până la epuizare.

Băiat: „Mă simt bine cum ar trebui să ne simţim la un festival. E o atmosferă foarte frumoasă. Toţi tinerii se distrează”.

La eveniment i-am întâlnit și pe acești norvegieni care abia au avut răgaz să își tragă sufletul.

„Sunt din Norvegia și am venit aici pentru un singur motiv și acela a fost Mattn”.

Reporter: Îți place în România?

”Îmi place la nebunie, e uimitor, nu te mint”.

Artiştii s-au încărcat cu energia publicului și speră să revină pe insulă în următoarele ediții ale festivalului.

Mattn: „E uimitor să fiu la festival, pentru că am fost liniștiți pentru prea mulți ani și fiecare festival în care intru sunt „yeeey”. În sfârșit se întâmplă din nou și sunt foarte încântat să fiu aici.”

Ferry Corsten: „Tocmai am văzut puțin centrul orașului. Am venit cu întârziere de la aeroport, așa că tocmai am ajuns acum câteva momente”.

Bacăul încearcă în aceste zile să îşi câştige locul alături de oraşele care adună mii de persoane în faţa scenelor pe care urcă artişti de renume.

Costel Moise, organizator: „Este o nouă ediţie de succes. Vă aşteptăm în număr cât mai mare avem 3 zile de festival uitaţi ce se întâmplă în spatele meu.”

Distracţia continuă și sâmbătă şi duminică. Pe scena principală vor urca printre alţii Nana, Carla's Dreams sau Vali Bărbulescu.

