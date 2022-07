Suma uriașă plătită de un japonez pentru o cameră la un hotel din Cluj-Napoca, pe durata festivalului UNTOLD

Bărbatul a ales să stea patru zile la un hotel de cinci stele, construit recent. Turistul japonez va trebui să plătească peste 10.000 de euro pentru o cameră exclusivistă, scrie Monitorul de Cluj.

Hotelul a fost pregătit special pentru festival, iar potrivit reprezentanților, persoanele cazate pe perioada UNTOLD (3-7 august) vor avea acces la petreceri exclusiviste cu DJ, evenimente culinare inedite, cocktail bars cu băuturi special create pentru eveniment și momente de răsfăț și relaxare.

Printre surprizele pregătite de organizatori pentru turistul japonez se numără amplasarea unui pupitru de DJ în cameră.

Peste 100.000 de persoane sunt așteptate la festivalul din acest an.

UNTOLD se desfășoară între 4 şi 7 august la Cluj-Napoca, pe stadionul Cluj Arena, şi va avea opt scene. Preţul unui bilet cu acces general pentru o zi porneşte de la 50 de euro, iar abonamentul pentru patru zile de festival ajunge la 159 de euro.

La UNTOLD 2022 vor urca pe scenă artiști cunoscuți, precum J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx și Woodnote și mulți alții.

