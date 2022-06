Vitejii au tras cu arcul, au aruncat cu sulița, au alergat cu sacul în spate și și-au dovedit puterile la „brațul de fier”. Totul spre deliciul publicului, care și-a încurajat preferații.

După o pauză de doi ani, din cauza pandemiei, Festivalul Cetăților Dacice a fost reluat, iar anul acesta s-a ținut la Săsciori. Tinerii de la Cetatea de Baltă, Cricău, Ighiu, Săsciori și Cugir au avut de trecut zece probe, ce le-au pus la grea încercare îndemânarea și forța.

Fiecare cetate i-a trimis la luptă pe cei mai puternici și mai destoinici daci. Fiecare probă i-a pus la grea încercare pe concurenții care au gândit diverse strategii ca să poată să iasă învingători.

Pentru a face față probelor vitejii din cele cinci cetăți dacice, tinerii s-au pregătit la munca câmpului.

David Alexandru din Ighiu: „De abia am așteptat să vină concursul dacic. Ne-am pregătit foarte bine, ne-am luptat cu butuci, la lupta cu arcul ne-am pregătit cu trasul la vie, la lemene în pădure, munca pe hotar”.



Andrei Șovre din Ighiu: „Eu particip la proba de skandanberg și trasul cu funia. Am crăpat lemne, am fost la sapă, am mâncat bine”.

Andrei Barna din Săsciori: „Noi antrenăm aici tot timpul la cosit, la lucratul viei, la arat, la săpat la tot ce ține de animale cum erau dacii mai demult. Avem niște probe dificile: trasul cu arcul, aruncatul cu bolovanul, căratul oii. Cea mai grea probă este cea care nu se câștigă".

Alin Borza din Cugir: „Reprezentăm cetatea dacică din Cugir Singidava. Arcașul cetății cel mai bun arcaș de pe toate cetățile”.

Liviu Zgârciu, purtătorul de cuvânt al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia: „După o pauză de doi ani s-a reluat Festivalul Cetăților Dacice ediția a XIV-a, un festival care încearcă să promoveze patrimoniul istoric al județului Alba. Să vedem din cele cinci cetăți dacice care vor câștiga proba”.

Spectatorii și-au încurajat preferații și s-au delectat cu probele puse la cale de către organizatori.

Spectator: „Se descurcă extraordinar ca întotdeauna pe toate vremurile dacii sunt la înălțime”.

Spectator: „Foarte fain și chiar merită, nu ne pare rău că am venit până aici să vedem despre ce e vorba. Dacii întotdeauna s-au descurcat. Merită să nu pierdem ce am avut în trecut”.

Atmosfera a fost completată de dansul nimfelor. La finalul întrecerii dacice, câștigătorii au fost răsplătiți cu un butoiaş de vin de 15 litri. Anul viitor, „Festivalul Cetăților Dacice” se va ține la Ighiu.



