Festival de jazz la Cluj-Napoca. Artiști de renume au făcut spectacol printre casele tradiționale din Parcul Etnografic

Mai mult, oamenii se pot plimba printr-un muzeu în aer liber, ori să participe la ateliere.

Artiștii de la Postmodern Jukebox au făcut spectacol printre casele tradiționale din Parcul Etnografic. Așezați pe iarbă, oamenii au savurat momentul.



Bărbat și femeie pe iarbă: ”Vin aici o dată la câteva săptămâni pentru muncă și am văzut afișul cu festivalul. Sunt câteva nume cunoscute”.



Femeie: ”Iubesc jazzul, ascultam foarte des înainte. Petrecem o seară foarte frumoasă. Mereu am vrut să vin în România și m-am gândit că de data asta e momentul”.

Cei prezenți au putut să încerce diferite instrumente muzicale.

Experiența, pentru unii inedită, a creat și noi prietenii.

Andrei: ”Ne cunoaștem prin muzică. Nici nu știu cum te cheamă.”

De la festival nu lipsesc nici atelierele, degustările, ori plimbările în balonul cu aer cald.



Alin Vaida, Fondator Jazz in the park: „Jazz In the Park 2024 e o nebunie a mea și a colegilor, e cireașa noastră de pe tort și e bucuria noastră de a face un proiect special fără compromisuri. Avem o locație specială, avem un line-up exact cum ni l-am dorit”.

Jazz in the Park se încheie duminică seară.

