Fenomene meteo extreme în România: ”M-am îngrozit, în viața mea n-am văzut așa ceva”

În timp ce sudul țării fierbe, cu temperaturi de coșmar, alte zone s-au aflat sub cod roșu de vreme rea. În Maramureș, vijeliile și ploile torențiale cu grindină au pus zeci de arbori la pământ, au ciuruit acoperișuri și au avariat mașini.

Două persoane au fost surprinse în mașină în momentul în care un copac a căzut pe autovehicul, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Și în Cluj-Napoca, vântul puternic a întrerupt brusc proiecțiile de filme în ultima seară a Festivalului International de Film Transilvania.

În Piața Unirii din Cluj-Napoca, vijelia care s-a pornit din senin i-a făcut pe organizatorii festivalului să decidă să oprească proiecția filmului. Pentru câteva minute, proiecția a continuat pe fațada unei clădiri, după care totul a fost anulat iar oamenii s-au îndreptat rapid spre case.

A fost cod roșu de vreme rea și în mai multe zone din Maramureș. A plouat torențial cu grindina de mari dimensiuni iar mulți s-au ales cu pagube serioase

Localnic: "Acolo a făcut câteva găuri în acoperiș și la casă, dar am reparat, am schimbat țigla, era mare cât un ou de găină. Aseară n-am putut lucra, că nu am văzut nimic, n-a durat, numai 2-3 minute."

Localnic: "Vă dați seama, daca ieșeam afară, gheața aia atât de mare cât a fost, m-am îngrozit, în viața mea n-am văzut așa ceva, cât pumnul a fost. Așa m-am speriat și am plâns în casă."

Au fost probleme serioase și în localitatea Borșa, unde mai multe acoperișuri au fost smulse de vijelie. O familie din Moldova care se afla în tranzit pe DN18 a fost surprinsă de furtună, iar un copac le-a căzut pe autovehicul. Din fericire nu au fost răniți.

Iar în altă localitate, acoperișurile și mașinile au fost ciuruite de grindina mare cât pumnul.

Și în Bistriță-Năsăud a fost cod roșu de vreme rea. Un tânăr de 21 de ani a fost găsit fară viață, după ce a intrat cu mașina într-un copac. Totul s-a întâmplat când furtuna s-a dezlănțuit, iar autoritățile iau în calcul și ipoteza că șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului.

Iar la Timișoara s-a așternut de dimineață un covor de gheață. Timp de zece minute a plouat torențial. Rafalele de vânt puternic au doborât copaci, unii chiar pe mașini.