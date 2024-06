Fenomen îngrijorător în România: 6 din 10 liceeni au băut alcool de cel puţin două ori în ultimele 30 de zile

Și conform statisticilor în iunie când se organizează baluri de absolvire consumul de alcool crește semnificativ în rândul elevilor.

Un fenomen tot mai îngrijorător care poate distruge destine, consumul de alcool este asociat cu peste 200 de boli, spun medicii. Afectează memoria și capacitatea de a lua decizii.

Weekendul trecut, două eleve absolvente de clasa a 8-a din Otopeni au ajuns de la banchet la spital intoxicate cu alcool. Un coleg le-ar fi pus votca în pahare.

Pentru că în luna iunie se termina anul şcolar, tot mai mulţi adolescenți sărbătoresc cu alcool. 6 din 10 liceeni din România au consumat alcool cel puţin de două ori în ultimele 30 de zile și mai mult de două treimi au declarat că au băut cel puțin o dată.

Lui Cristi alcoolul a fost cât pe ce să îi ia viața cu totul. La 9 ani a băut prima bere, la 10 ani s-a îmbătat prima dată iar la 19 ani a intrat în comă alcoolică. În scurt timp a devenit dependent de alcool, apoi a început să se drogheze.



Cristi: „Ajunsesem la alcoolism. Dimineta ca să pot să ţin tava, lucrând ca şi ospătar, trebuia să beau alcool să pot să funcţionez normal. Îmi luam o sticluţă de 200 de ml de votcă, o beam, o vomitam şi apoi încă una ca să pot să-mi revin. Mi-am pierdut sănătatea am avut câteva crize de pancreatita acută”.



Și Iosif s-a confruntat mulţi ani cu dependența de alcool, iar acum se află într-un centru de reabilitare. A început cu o bere la 16 ani, și a ajuns să bea 5 sticle de vin pe zi.



Iosif: „Treptat, treptat am început să cresc consumul de alcool, nu mai amețeam atât de repede. Mi-am pierdut cunoştinţa la 19 ani, de anul nou, am băut foarte mult, am amestecat băuturile şi m-am trezit la spital, cu pefuzii”.

Potrivit unui studiu prezentat de Organizația Mondială a Sănătății România se află pe locul 4 în Europa la consumul de acool în rândul copiilor de 11 ani și pe locul 3 în rândul celor de 13 ani. Dacă până acum băieții erau cei consumau mai des alcool, statisticile arată ca fetele îi ajung din urmă și în unele cazuri îi depășesc pe băieți.

Consumul de alcool este asociat cu peste 200 de boli, cu scăderea stimei de sine, depresie, anxietate și tulburări de comportament.



Psiholog Mihai Copaceanu: „Copii sau adolescenţii consumă alcool, nu doar ca să fie integraţi, să aibă mai multă încredere, ci şi pe natura emoțională. Fie că eşti mai trist mai depirimat. Şi se face o asociere, între o stare de bine pe care o ai atunci când consumi și apelezi rapid la consum”.

Potrivit statisticilor, consumul de alcool este asociat cu 3 milioane de decese în fiecare an la nivel global. Și aproape o treime dintre decesele tinerilor de 11-15 ani se produc prin accidente rutiere din cauza alcoolului.

Psihologii le recomandă părinților să le povestească adolescenților deschis despre consecinţele consumului de alool, să nu îi încurajeze să bea în niciun context și să încerce să amâne cât mai mult acest moment.

