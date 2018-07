Femeie, lovită de un şofer la semafor: ”Se dă jos din Audi o mini-matahală, îmi smulge uşa”

Facebook/ Lu Knobloch

Momente de coșmar trăite de o femeie, mamă a două fete, după ce a fost lovită în faţă de un şofer în timp ce se afla în maşina, aşteptând la semafor pe o stradă din Sibiu.

Femeia a povestit incidentul, care a avut loc vineri, pe Facebook, pentru a trage un semnal de alarmă și a depista cine a fost agresorul care a lovit-o fără motiv în timp ce aștepta la semafor. În cele din urmă potrivit victimei agresorul a fost identificat.

”În fata semaforului spre Calea Cisnadiei,... un Audi... îmi taie calea şi se pune în faţa mea la semafor. Semaforul fiind verde, îi fac semn la om să meargă înainte... Şi se dă jos din Audi o mini-matahala, îmi smulge uşa, mă înjura şi urlă la mine “cine te crezi să-mi tai mie calea?”... Repet, omul era ÎN FAŢA mea la semafor. Mă mai înjura o dată şi merge la maşina lui. Semaforul e verde, îi fac dinou semn să meargă înainte, omul se dă jos furios din maşină, smulge uşa mea, mă ameninţă că mă omoară, mă înjura şi MĂ LOVEŞTE cu toată puterea PESTE FAŢĂ!!!! Apoi pleacă cu nonşalanţă. Eu rămân acolo. O mamă cu doi copii în maşină. Ambele fete minim şocate. Ce să fac acum? M-am gândit a o mamă - să duc copiii acasă. Apoi am sunat la urgenţă. Mi-am pierdut conştiența, am stat 11 ORE LA URGENŢĂ ca să fac toate investigaţiile necesare: raze, CT, luni urmează RMN...Port guler. Am vânătăi. Am portiera stricată. Omul a plecat. Nonşalant. ” a scris femeia sâmbătă pe Facebook.

Apoi a revenit cu o precizare: ”A fost identificat răufăcătorul! Azi ne-am petrecut la Poliţie. A fost sfidător, arogant şi lipsit de respect ca şi ultima oară când ne-am întâlnit! Vă mulţumesc tuturor pentru ajutor: pentru mesaje, pentru distribuirea masivă şi pentru încurajări,... dar nu s-a terminat încă!!Mai am nevoie de ajutorul vostru : cei care aţi văzut oricât din ce s-a întâmplat vineri — faceţi un pas înainte şi staţi alături de mine!!!”

