Femeia înjunghiată de fostul iubit notar din Târnăveni face mărturisiri cutremurătoare. „De ce nu mai mori odată”

Victima povestește că a avut mai multe răni și că, deși îl implora pe fostul partener să-i cruțe viața, el ar fi plimbat-o ore întregi cu mașina, ca ea să intre în agonie și să piară.

Suspectul în vârstă de 41 de ani este un notar public cunoscut în Târnăveni, județul Mureș. Pe 9 decembrie, aproape de miezul nopții acesta și-a înjunghiat fosta iubită de mai multe ori, cu intenția de a-i lua viața, potrivit procueorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș.

După aproape două săptâmâni femeia povestește cum a fost convinsă să urce în mașină de către cel care i-a fost partener aproape un an de zile.

Cristina, victimă: „El a zis că a venit să-mi aducă o amintire și am zis "ok, dar ce fel de amintire mi-ai adus?". "Îți arat imediat”. Îi tot ziceam "te rog frumos, urcă-te în mașină și hai să mergem". Căuta ceva în portbagaj și a venit în față, eu eram în mașină în față, când eu am dat să închid ușa el a scos cuțitul din geacă”.

Au urmat clipe de groază. Femeia povestește că a încercat să fugă, însă, cu mai multe răni și cu o hemoragie puternică a fost lipsită de putere.

Cristina, victimă: „M-a plimbat cu mașina 3 ore și, așteptând să mor, mă întreba de ce nu mai mori odată. I-a sunat telefonul, era mama lui. Mama lui a auzit că eu strig și l-a întrebat ce s-a întâmplat, de ce e agitat, și el i-a zis "nu s-a întâmplat nimic, am fost până la Blaj la Cristina și i-am dat o palmă că a devenit foarte irascibilă". După aceea m-a dus la râul Mureș și a zis către mine "știi să înoți? Hai, dă-te jos din mașină să vezi dacă știi să înoți".

Suspectul ar fi mers în mașină cu victima mai mulți kilometri până când a oprit aproape de o cale ferată. Acolo, un echipaj de poliție a văzut mașina parcată și a vrut să facă o simplă verificare. Agenții și-au dat seama imediat că înăuntru este o femeie rănită.

Raul Ionaș, agent de poliție: „Când ne-am apropiat de autoturism, persoana aflată pe scaunul din dreapta a deschis portiera și a strigat: Ajutor, Ajutor, mă omoară!"

Agenții au cerut de urgență ajutor pentru victimă și l-au imobilizat pe suspect. Bărbatul este acum arestat preventiv pentru tentativă de omor. Psihologii spun că, de cele mai multe ori, o astfel de izbucnire presupune o îndelungată acumulare de furie.

Gabriela Groza, psiholog judiciar: „Pot să fie persoane foarte pașnice care unele dintre ele acumulează foarte multe frustrări, foarte multă ostilitate, furie pe care nu o revarsă niciodată și atunci când ajung să o facă, o fac într-un mod violent, extrem”.

Din fericire, după zile întregi de spitalizare, femeia a început să își revină. Potrivit procurorilor, rănile i-au pus viața în pericol. Pe de altă parte, suspectul a cerut o măsură mai blândă magistraților de la Curtea de Apel Târgu Mureș, iar vineri aceștia urmează să se pronunțe cu privire la prelungirea arestului preventiv.

Dată publicare: 28-12-2023 17:13