Eroul din Colectiv Claudiu Petre: a plătit cu viața ca să salveze alte vieți din club

După mai bine de 36 de ore de la incendiul din Colectiv, în care familia şi prietenii l-au căutat cu disperare, sperând că mai este în viaţă, tânărul a fost identificat printre decedaţi.

Avea 36 de ani şi ultima imagine pe care prietenii o vor avea în amintire este aceea de erou. În acele momente de groază, s-a întors de două ori în flăcări să îşi salveze prietenii rămaşi în club, dar a treia oară, curajul l-a costat viaţa.

Vineri seara, pe 30 octombrie 2015, Claudiu Petre se afla printre sutele de tineri adunaţi în clubul Colectiv pentru un concert rock. A reuşit să iasă din sala cuprinsă de flăcări înainte că panica şi îmbulzeală să blocheze ieşirea îngustă.

Când şi-a dat seama însă de proporţiile incendiului şi de faptul că prietenii săi rămăseseră înăuntru, Claudiu n-a stat pe gânduri şi s-a întors în foc să îi salveze.

Flavia, prietena lui Claudiu: "Când am văzut că se duce flacără în sus, mi-am luat geanta şi am fugit la uşă. Au fost câteva secunde. Mi-am dat seama că trebuie să mă bag undeva, într-un colţ, cât mai jos, că nu mai respirăm normal. M-am băgat în hol, la intrare şi m-a stins Claudiu. M-a luat afară şi s-a dus să mai salveze."

A treia oară, Claudiu n-a mai reuşit să iasă pe picioarele lui. Salvatorul a fost scos pe braţe, în stare de inconştienţă.

Alin Pândaru, prieten: "Eu nu l-am văzut ieşind în viaţă de acolo, l-am văzut doar adus pe braţe de pompieri. Am încercat să-l ducem cât mai repede la ambulanţă, apoi l-am cărat cu un prieten la ambulanţă l-am lăsat într-o ambulantă SMURD, acolo s-au încercat manevre de resuscitare, la un moment dat părea că are puls. Pe urmă nu ştiu ce s-a întâmplat cu ambulanţa, a dispărut."

Familia şi prietenii au încercat să îi dea de urmă şi l-au căutat pe la toate spitalele din Bucureşti care primiseră răniţi din incendiu, nu l-au găsit însă nicăieri. Deşi îngrijoraţi, cu toţii sperau totuşi că Claudiu a scăpat cu viaţa, căci nu părea în stare foarte gravă când a fost dus la ambulanţă.

Prieten: "Avea câteva arsuri pe spate, avea un tricou negru care era şi el ars pe spate, pe fata era OK, nu mai avea sprâncene."

Prietenii lui Claudiu au postat disperaţi mesaje pe reţelele de socializare, în speranţa că cineva ştie ceva de el. Sute de mii de utilizatori de internet, oameni simpli ori vedete, au distribuit mesajele de căutare, temându-se pentre ce e mai rău.

Prieten: "Pe urmă am văzut din nou aceeaşi ambulantă, am vorbit cu şoferul de la SMURD care ne-a spus că l-au lăsat, că nu au mai avut ce să-i facă. Toată noaptea de vineri l-am crezut mort. După ce ne-a spus şoferul ăsta, am presupus tot ce e mai rău şi am dat numai veşti proaste."

În cele din urmă, cele mai negre gânduri s-au confirmat. După mai bine de 36 de ore de căutări, Claudiu Petre a fost identificat pe listele cu decedaţi. A plătit cu viaţa sa ca să salveze alte vieţi.

Claudiu Petre a fost blogger şi fotograf, dar în inimile celor care l-au cunoscut va rămâne mereu un om vesel, pasionat, un prieten bun şi, mai presus de toate, un erou. Un înger care parcă a ştiut că va pleca într-o lume mai bună. Ultimul său mesaj de pe Facebook, postat cu doar câteva ore înainte de tragicul său sfârşit, i-a făcut pe mulţi să creadă că şi-a presimţit sfârşitul.