Facturi mai mici la gaze și electricitate. Unii furnizori au micșorat brusc prețul, sub plafoanele maxime stabilite de stat

După ce autoritățile au anunțat că sunt în căutarea unor soluții pentru a reduce facturile la electricitate și gaze, pentru că tarifele internaționale au scăzut, unii furnizori au micșorat brusc prețul, sub plafoanele maxime stabilite de stat.

La electricitate, de pildă, cele mai multe oferte li se adresează, deocamdată, celor care au un consum mai mare. Și la gaze sunt deja peste 20 de variante mai ieftine decât limita maximă stabilită de stat.

La electricitate sunt tot mai multe oferte sub plafoanele stabilite de autorități, spun specialiștii.

Corina Murafa, specialist energie: „Încet-încet, piața începe să se realinieze, dar e foarte important să nu o mai ținem blocată prin reglementare. Acum, furnizorul a început să se alinieze la acel plafon, care este sus în momentul de față pentru că în acest fel fac mai mulți bani. Când ai un plafon, toți actorii din piață vor căuta să se alinieze în jurul acelui plafon și nu va exista suficient de multă concurență încă prețul să scadă mulțumitor sub plafon”.

Iată ce arăta comparatorul de oferte care poate fi găsit pe site-ul Autorității de Reglementare în domeniul Energiei.

Pentru cei din Bucuresti care folosesc sub 100 de kwh pe lună, nu gasim nicio oferta de preț mai mic decât plafonul stabilit de autoritati pentru aceastra tranșă de consum, adică 0,68 lei/kwh. La un consum mai mare, între 100 și 255 de kwh, plafonul se mărește la 0,8 lei/kwh. În acest caz, găsim o singură ofertă sub plafon - una la 0,77 lei. Situația se schimbă pentru cei care au consum peste 300 kWh pe lună. Sunt 11 oferte care au prețuri sub plafonul maxim de 1,3 lei.

Asta înseamnă că pentru o casă cu un consum mare, de 350 kwh, oferta cu cel mai mic preț îi aduce o factură de aproape 270 de lei. Același consum, facturat la nivelul plafonului, ar ajunge la 454 de lei, potrivit comparatorului ANRE.

Și în cazul gazelor, sunt peste 20 de oferte acum care au prețuri sub nivelul maxim stabilit de autorități de 0,31 lei/kwh.

Majoritatea sunt la nivelul de 0,26 de lei/kwh, adică o economie de 5 bani față de plafon. Asta face ca pentru o casă de pildă cu un consum de aproximativ 200 de mc, factura să fie mai mică cu 100 de lei.

Deși schema de plafonare este valabilă până la 31 martie anul viitor, autoritățile se gândesc la modalități prin care facturile să fie reduse. Pe piețele internationale s-au înregistrat scăderi după scăderi la electricitate și gaze, până la niveluri dinainte de criză.

„Schema setează nişte plafoane maxime, Asta nu înseamnă că un furnizor trebuie să factureze la plafonul maxim. Preţurile în piaţa liberă au scăzut”, declara, pe 31 ianuarie, Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Schema de plafonare din România a ajuns și în atenția autorităților europene.

Dată publicare: 06-02-2024 19:16