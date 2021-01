Extrădarea lui Alexander Adamescu, „negociată” de ministrul justiției. Ce conținea adresa trimisă miercuri în Marea Britanie

Ministerul Justiției a revenit cu o solicitare către autoritățile judiciare britanice în vederea extrădării lui Alexander Adamescu.

Mai exact, solicitarea trimisă chiar miercuri în Marea Britanie a fost făcută pentru a se afla de ce nu s-a primit un răspuns cu privire la repatrierea acestuia, a anunțat ministrul justiției, Stelian Ion.

„Ministerul Justiţiei a adus mulţi oameni certaţi cu legea. De asemenea, eforturi au fost făcute, însă consider că ar trebui reluate discuţiile şi forţate un pic. Într-adevăr avem de primit nişte răspunsuri. Am făcut cereri către autorităţile partenere, cu care am colaborat foarte bine de-a lungul timpului, dar voi avea o întâlnire spre exemplu cu domnul ambasador la Italiei vinerea aceasta în care voi ridica problema pe care am resimţit-o noi în ţară legată de cazurile celebre despre care am tot vorbit şi eu, şi dvs. presa. De asemenea, am făcut o solicitare de curând către autorităţile din Marea Britanie pentru a afla de ce, cel puţin într-un caz nu am primit un răspuns referitor la o repatriere”, a afirmat Stelian Ion, citat de news.ro.

Ministrul a fost întrebat de jurnaliști cu privire la demersurile Ministerului Justiţiei de a-i aduce în ţară pe românii condamnaţi şi fugiţi în străinătate.

Chestionat dacă este vorba despre Puiu Popoviciu sau Alexander Adamescu, ministrul a răspuns: „Adamescu. Puiu Popoviciu are termen de judecată. Este dreptul său de a se adresa instanţei şi de a parcurge căile de atac, însă în cazul Adamescu am revenit cu o solicitare”.



Alexander Adamescu, fiul milionarului Dan Adamescu, ar putea fi extrădat în urma unei decizii a Curții Supreme a Marii Britanii din octombrie 2020

DNA obținuse încă de acum patru ani un mandat internațional de arestare, numai că, până acum, cererea statului român a fost judecată de instanțele britanice.

Potrivit unui portal britanic de ştiri juridice, Curtea Supremă a Marii Britanii a confirmat decizia de extrădare, dată încă de acum doi ani de o instanţă inferioară.

Alexander Adamescu făcuse apel, susţinând că este persecutat politic în România, doar că nu ar fi putut aduce şi probe pentru afirmațiile sale în timpul procesului

El este așteptat în România pentru a fi judecat după ce, împreună cu tatăl lui, ar fi oferit mită unor judecători de la Tribunalul Bucureşti, pentru a primi soluţii favorabile firmelor deţinute, în 2013.

Dan Adamescu a murit în ianuarie 2017, în urma unei afecțiuni grave.