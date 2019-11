Explozie puternică într-un bloc din Timișoara. Mai multe apartamente și mașini afectate

O explozie a stârnit panică aseară și într-un bloc din Timișoara. 50 de oameni au ieșit în grabă din casă, speriați de zgomotul puternic.

Proprietara apartamentului în care a avut loc deflagrația, o femeie de 84 de ani, a fost rănită și a ajuns la spital.

Cauza dezastrului este o butelie defectă, spun autoritățile.

Femeia de 84 de ani era singură acasă când a avut loc explozia. Vecinii au auzit bubuitura puternică și au sunat imediat la 112.

Fiul femeii: „A explodat o butelie, frumos, care a fost probabil defectă, înțelegeți? Și normal că au zburat trei uși.”

Reporter: „Mama locuia singură?

Fiul femeii: „Nu, că veneam în permanență la ea, o aprovizionam, dansa e în vârstă.”

Bătrână a suferit arsuri minore și a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Între timp, oamenii, speriați, au ieșit din bloc.

Vecină: „De la gazul de butelie. Am auzit-o că eu stau față în față cu ea și am auzit în ușa mea. În ușa mea a sărit numai vizorul și e lovită puțin. Nu am știut ce-i până nu am ieșit afară, doar o bubuitură am auzit.”

În urmă deflagratiei, mai multe uși și geamuri ale apartamentelor din bloc au fost afectate. Iar două mașini aflate în parcare au fost avariate de cioburile care au zburat zeci de metri.

Vecină: „M-au sunat prietenele mele și au zis să vin acasă că a fost explozie de butelie."

Vecin: „A fost parcată exact sub geam acolo și când am coborât am găsit-o cu toate resturile de la geam. Le-am dat jos de pe ea , dar e toată vopseaua dusă.”

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar la fața locului a ajuns și un echipaj care a măsurat toxicitatea aerului.

Bogdan Mutu, ISU Timiș: „S-au autoevacuat din bloc 50 de persoane, după măsurători nu s-au efectuat substanțe toxice.”

Potrivit specialiștilor, structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, iar oamenii au fost lăsăți să se întoarcă în locuințe.